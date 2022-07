En mai, Claudine Kouidri a lancé les « Ateliers happy days », une société avec laquelle elle donne des cours de couture. Des sessions grâce auxquels on apprend à manier le fil, et sur demande, la langue de Shakespeare.

« Je suis ici pour le plaisir de coudre et l’envie de transmettre cela à mes filles. J’ai une machine à la maison et je ne sais pas faire un ourlet. Je pense que la couture, comme la cuisine, est une compétence qu’on devrait tous avoir. » Mère de deux filles, Mina, Palaisienne de 49 ans, a participé lundi 4 juillet aux « Ateliers happy days », proposés par l’Ignyssoise Claudine Kouidri. En minimum trois heures, Claudine les guide pas à pas dans la réalisation d’un article de leur choix. Au programme ce jour-là : des sacs à tarte, des sacs de lingerie et des tote bags.

Après une carrière internationale dans les ressources humaines, l’Ignyssoise de 57 ans a décidé de se consacrer à la couture. « J’ai réalisé un bilan pour ma reconversion professionnelle et ce qui ressortait était la création, l’animation, la transmission et le partage. C’est comme ça que j’ai voulu créer cet atelier. » Pendant six mois, Claudine suit des cours du soir au lycée professionnel parisien Turquetil, qui forme aux métiers techniques de la mode. En mai, elle démarre son activité.

« Déverrouiller l’oral pour le rendre naturel »