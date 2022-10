La gendarmerie de l’Essonne se mobilise pour Octobre rose

Huit femmes du groupement de gendarmerie de l’Essonne ont participé à une course en faveur de la lutte contre le cancer du sein.

Elles ont troqué leur uniforme bleu pour un tee-shirt rose ! Samedi 1er octobre, huit femmes du groupement de gendarmerie de l’Essonne ont participé au « Mud girl Paris » dans le cadre d’Octobre rose. Au programme, une course dans la boue avec 17 obstacles à franchir à la base de loisirs de Jablines (77). « L’objectif c’est surtout de passer un bon moment toutes ensemble et de terminer le parcours en équipe ! Lors de mon arrivée au groupement, j’ai voulu organiser un événement pour soutenir une cause et tout s’est monté très rapidement, décrit la lieutenante Hélène Papasseudi, à l’initiative de cette participation. Je suis heureuse que le projet prenne de l’ampleur : nous avons le soutien de toute la gendarmerie et certains collègues ont voulu acheter le même tee-shirt que nous avons personnalisé pour la course [ndlr: au dos une rondache baptisée Opération amazone qui reprend les symboles de la gendarmerie, comme la grenade, associés au ruban rose]. »

L’occasion de réunir plusieurs militaires des différents services mais également de sensibiliser la population au dépistage. « Nous sommes toutes plus ou moins touchées par le cancer du sein. Déjà parce que nous sommes des femmes, mais aussi car nous connaissons, dans notre entourage, une personne qui a eu cette maladie. Pour ma part c’est ma tante et j’ai envie d’inciter les femmes à se faire dépister. Il faut être vigilante, ça n’arrive pas qu’aux autres », confie Anne-Laure, qui a couru aux côtés de Julie, Soraya, Inès, Marie, Céline et Paramy.