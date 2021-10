La Ligue contre le cancer en Essonne cherche des bénévoles

Le comité départemental de l’association, première collectrice de dons financiers pour la recherche contre le cancer, souhaite de nouveaux bénévoles pour ses missions sur le terrain.

La Ligue contre le cancer en Essonne est à la recherche de nouveaux ambassadeurs pour faire le lien entre les donateurs, les personnes malades et l’association. Le comité départemental compte 80 bénévoles et aimerait en avoir beaucoup plus.

Des lycéens motivées à sensibiliser les plus jeunes sur le tabac et l’alcool, des personnes actives avec du temps libre ou bien celles à la retraite qui ont la volonté de partager leur savoir-faire ou bien leurs passions.