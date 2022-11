La mairie de Ballancourt-sur-Essonne expose les aquarelles et les pastels de Patricia Cabillon

Jusqu’à mi-janvier 2022, l’hôtel de ville expose les peintures de Patricia Cabillon qui a déjà exposé à plusieurs reprises au Salon d’art de Ballancourt-sur-Essonne.

Patricia Cabillon expose près d’une quarantaine d’œuvres dans la salle du Conseil municipal de Ballancourt-sur-Essonne. Les visiteurs peuvent admirer des pastels et des aquarelles dont certaines où la peinture se mêle à de l’encre et des collages papier. Sur les murs, sont encadrés l’atelier imaginaire d’un artiste-peintre, des fleurs et des paysages où les couleurs du ciel sont maîtrisés par l’artiste.

La peintre emmène les spectateurs en voyage, dans les rues de New-York, en Inde et en Chine. « Mes peintures sont entre le figuratif et l’abstrait, c’est un style que l’on peut dire onirique. J’ai beaucoup d’imagination, je ne travaille pas à partir de photos. J’aime voyager et faire voyager les gens », sourit Patricia Cabillon lors du vernissage de son exposition le 17 novembre. Ce jeudi soir, l’artiste était entourée de ses amis et de certains de ses élèves. Elle donne des cours aux Ateliers d’art de Barbizon, à Sceaux, chez elle au Plessis-Pâté et aussi en visio.