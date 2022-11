La mairie de Brunoy victime d’une cyberattaque

Dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 octobre, la mairie de Brunoy a été victime d’une cyberattaque. L’impact reste encore à déterminer. La Ville a déposé plainte contre X.

« Les agents en charge des serveurs se sont rendus compte que le système était arrêté et, sur l’un des écrans, nous avons vu un message qui revendiquait la cyber-attaque. » Bruno Gallier, édile de Brunoy, raconte comment le quotidien de la mairie a basculé, dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 octobre. Victime d’une cyberattaque, l’hôtel de ville reste attentif et sur ses gardes.

« Pour l’instant, nous sommes dans une phase d’analyse et de compréhension : nous essayons de savoir comment le système a été piraté, à quel moment, quelles sont nos solutions pour le rétablir le plus vite possible… C’est difficile aujourd’hui de donner une échéance précise mais nous mettons tout en œuvre pour réparer. Heureusement, les services publics continuent de fonctionner, c’est surtout le fonctionnement de la collectivité qui a été impacté. » « Depuis cette date, le réseau informatique demeure inaccessible, tout comme l’accès à Internet et aux logiciels métiers« , détaillait la mairie sur sa page Facebook le 5 octobre.

L’attaque a été revendiquée et une rançon réclamée