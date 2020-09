La ministre de la Fonction publique en visite dans une école massicoise : « L’enjeu, c’est que les agents publics soient bien protégés »

A l’occasion de la rentrée des classes, la ministre de la Transformation et de la Fonction publique s’est rendue à l’école René-Descartes de Massy.

Journée de rentrée studieuse pour les élèves de l’école primaire René-Descartes. Au programme de ce retour de vacances pas comme les autres du français, des mathématiques et… une visite ministérielle. Mardi 1er septembre, la ministre de la Transformation et de la Fonction publique et ancienne députée de l’Essonne, Amélie de Montchalin, a en effet profité de la rentrée scolaire pour se rendre dans les locaux de l’établissement massicois. L’occasion d’échanger avec les élèves et le personnel éducatif sur la reprise des cours et du protocole sanitaire qui l’accompagne.

« L’enjeu, c’est que les agents publics soient bien protégés, a souligné la ministre. Pour que le retour à la vie se fasse dans de bonnes conditions, il est essentiel pour eux de faire preuve de vigilance, mais aussi d’exemplarité car ce sont eux qui vont donner l’impulsion. Et l’on sait que c’est lorsque le service publique n’est pas là qu’on rencontre des difficultés. » C’est entourée d’une délégation d’officiels comprenant notamment Eric Jalon, nouveau préfet du département, Nicolas Samsoen, maire de Massy, et Grégoire de Lasteyrie, président de l’agglomération Paris-Saclay, que la ministre s’est déplacée de classe en classe, à la rencontre d’élèves de CE1 et de CM2. Des écoliers visiblement plus interloqués qu’impressionnés par cette compagnie d’adultes masqués, à en croire les quelques visages curieux qui se sont agglutinés sur les vitres du hall d’accueil du bâtiment rénové en 2019, à l’heure de la récréation.