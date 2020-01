La rédaction a testé et approuvé le nouveau Nissan Juke

Connecté, confortable et agréable à conduire : le nouveau Nissan Juke a accompagné les journalistes du Républicain de l’Essonne pendant trois jours.

Avec son design original et personnalisable, ses 117 chevaux et ses trois modes de conduite, le nouveau Nissan Juke est de retour dans la famille des petits SUV. Grâce à la concession Nissan Avenir de Corbeil-Essonnes, la rédaction du Républicain de l’Essonne a pu tester, pendant trois jours sur les routes essonniennes, un véhicule neuf, toutes options.

Reconnaissable à sa forme rappelant celle d’un amphibien, le nouveau Nissan Juke offre une bonne assurance sur la route et beaucoup d’aisance pour les passagers. Le conducteur et son co-pilote sont choyés avec des sièges « monoform style », chauffants et une véritable immersion musicale grâce aux haut-parleurs Bose® intégrés dans les appuis-tête. Le tableau de bord, à la fois ergonomique et fonctionnel, propose de nombreuses commandes vocales et au volant. Une technologie innovante qui séduira les plus connectés, puisqu’ils pourront piloter à distance le verrouillage, l’éclairage et la programmation du GPS via leur téléphone, grâce à l’application Nissan Connect Services ! Si l’avant du véhicule offre un véritable plaisir de conduite, la banquette arrière n’est pas en reste : l’espace et le confort sont au rendez-vous, même pour les personnes de grande taille.

Au sujet du design intérieur, rien à ajouter. Les finitions sont belles et peuvent être personnalisées grâce à la finition N-Design.

Le confort pour tous les passagers

Concernant la conduite, le nouveau Nissan Juke propose trois modes différents : standard, économique et sport. Ce dernier étant à privilégier pour un meilleur rapport des vitesses et pour profiter d’un peu plus d’énergie. Car le moteur manque parfois de nerf.

Pour le volet sécurité, la voiture est équipée d’une caméra avant, d’une caméra de recul et d’une vision en hauteur. Un équipement très appréciable qui aide à mieux situer le Nissan Juke dans son environnement et à bien repérer les éventuels obstacles. D’ailleurs, les capteurs sont un atout indéniable pour signaler un piéton, un autre véhicule ou un poteau. Attention tout de même à bien régler la sensibilité, notamment en région parisienne où une simple moto circulant entre les files de voitures peut déclencher toutes les caméras et les signaux d’avertissement. Ce qui peut surprendre et gêner les automobilistes peu habitués à ce type de gagdet. Ils se laisseront néanmoins convaincre par le détecteur de franchissement de ligne. Quant aux personnes qui manquent de visibilité la nuit, vous pourrez compter sur l’excellent éclairage des feux à Led. Dernier élément très agréable pour l’ensemble des passagers, le silence à bord lors de la conduite.

C’est donc un test réussi pour le nouveau Nissan Juke, approuvé et adopté par la rédaction ! Et vous, qu’attendez-vous pour le découvrir ? Rendez-vous dans vos quatre concessions Nissan Avenir lors des Journées Portes Ouvertes des samedi 18 et dimanche 19 janvier.

_______________________________

• Concession Nissan Avenir à Corbeil-Essonnes :

56, avenue du 8-Mai-1945,

Tél. 01.64.96.51.91.

• Concession Nissan Avenir aux Ulis :

4, avenue des Tropiques,

Tél. 01.60.92.12.00.

• Concession Nissan Avenir à Sainte-Geneviève-des-Bois :

82, route de Corbeil,

Tél. 01.69.04.29.51.

• Concession Nissan Avenir à Viry-Chatillon :

129, avenue Général-de-Gaulle,

Tél. 01.60.47.99.10.

_______________________________