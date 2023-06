La Végétale s’étend et inaugure ce samedi des kilomètres de balade supplémentaires

La Végétale, anciennement appelée Tégéval, est une voie verte qui relie Créteil (94) à Mandres-les-Roses (94) en passant par plusieurs communes, dont Yerres, en Essonne. Samedi 3 juin, à partir de 14h, sera inaugurée son extension. Plusieurs animations sont prévues pour l’occasion.

« Il y a les personnes qui utilisent la Végétale pour aller de leur domicile à leur lieu de travail, et il y a ceux qui l’empruntent pour des activités de loisirs, explique Gilles Duquenoy, chef de projet chez Ile-de-France Nature. […] On voit que la fréquentation augmente, surtout avec les nouveaux tronçons. » Justement, samedi 3 juin, celle qu’on appelait la Tégéval s’étend de deux kilomètres. Une surface de voie verte supplémentaire qui va permettre de relier Mandres-les-Roses (94) à Santeny (94) et plus largement vers la Seine-et-Marne. 90 000 habitants seraient concernés.

Parmi les huit communes traversées par la Végétale (Créteil, Valenton, Limeil-Brévannes, Villecresnes, Yerres, Marolles-en-Brie, Mandres-les-Roses et Santeny) se trouve Yerres. Les Yerrois pourront donc, à partir de ce samedi, traverser le Val-de-Marne pour gagner la Seine-et-Marne via cette voie verte. Installée en 2013, cette voie longue de 20km a été créée « en compensation de la création de la ligne TGV« , dans l’idée de « créer autour d’elle des connexions pour les piétons et les cyclistes« . L’objectif est double : favoriser les déplacements doux et reconnecter les espaces naturels des départements qu’elle traverse.

Village associatif, visites, cocktail, ateliers, portes ouvertes…

Les travaux sur cette nouvelle portion de chemin ont débuté au printemps 2022. Ils ont permis l’aménagement d’un sentier, à partir de l’ancienne gare de Mandres transformée en ferme pédagogique, situé entre des terres agricoles et la route départementale 252. Outre des arbres déjà plantés, Ile-de-France Nature a tenu à multiplier la verdure avec la mise en terre de 540 arbres, 1 632 arbustes ainsi qu’un hectare de prairie.

A l’occasion de cette inauguration, qui se déroulera de 14h à 18h, une ribambelle d’animations est prévue. Au programme : village associatif, visites, cocktail, ateliers autour des arts, du sport, du handicap, de la nature… Vous pouvez le consulter en détails ici. A noter que la ferme pédagogique ouvrira également ses portes tout l’après-midi.

La gestion de la Végétale est assurée par le Syndicat mixte d’étude et de réalisation (SMER) la Végétale. Celui-ci a été créé en 2008 afin d’assurer la maîtrise d’ouvrage du projet et est composé de la Région Ile-de-France, Ile-de-France Nature et le Département du Val-de-Marne. Les communes traversées par la voie verte sont en charge d’une partie de l’entretien. Le budget global de la Végétale est de 75 millions d’euros TTC, partagé entre la Région (60%) et le Département du Val-de-Marne (40%).