L’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne ferme ses piscines

A partir du vendredi 7 octobre, les bassins nautiques gérées par l’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne (CAESE) resteront fermés.

Dans le contexte d’explosion des prix de l’énergie, et un peu plus d’une semaine après l’annonce faite par la Communauté de communes des Deux Vallées de la fermeture du Centre aquatique de Milly-la-Forêt, l’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne annonce la fermeture de ses bassins nautiques.

«Réunis en bureau communautaire le 26 septembre dernier, le président et les vice-présidents ont donc jugé qu’il était opportun de fermer temporairement le service le plus consommateur en énergies, (…) à savoir celui des piscines intercommunales», annonce la CAESE.

Concrètement, cette fermeture doit permettre à l’agglomération de contenir l’augmentation de sa facture énergétique. Ainsi, avec les mesures d’économies d’énergies déjà décidées comme le chauffage des bâtiments intercommunaux à 19°c en journée et 17°c la nuit, conjugué à la fermeture des piscines, permettrait de limiter l’envolée de la facture à un peu plus de 20000 € contre 549200 € autrement. Et ce, dans un contexte volatil ou les futurs prix de l’énergie sont difficiles à appréhender.

Johann Mittelhausser, président, appelle à l’extension du bouclier tarifaire « à toutes les collectivités et établissements publics dans l’urgence pour parer aux défis du maintien des services publics», se faisant l’écho d’un grand nombre d’élus sur l’ensemble du territoire national. Mais à cette mesure ponctuelle, il souligne le besoin « d’une politique énergétique encadrée et pilotée avec le retour des tarifs réglementés en faveurs des ménages, des entreprises et des collectivités dont nous avons réellement besoin».

Quant aux usagers, ils vont devoir prendre leur mal en patience. Si la fermeture est annoncée comme temporaire, il n’existe aucun élément aujourd’hui permettant d’envisager une réouverture à une quelconque échéance. A l’instar de la période COVID, la CAESE confirme que la date de validité des cartes d’entrées sera prolongée de la durée de la fermeture.