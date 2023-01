Laurence Cottet sensibilise sur l’alcoolisme au féminin

Alcoolique abstinente, Laurence Cottet partage avec bienveillance son expérience personnelle sur l’alcoolisme et animera cette année un atelier à Etampes à ce sujet.

Laurence Cottet défend l’initiative Janvier sobre qui incite les gens, non pas à stopper totalement leur consommation d’alcool, mais à boire de manière raisonnable et modérée. Un enjeu majeur alors que l’alcoolisme touche 5 millions de personne en France, et que seulement 1 million de personnes touchées se fait soigner.

« Il y a une distinction importante avec le janvier sec. C’est important, car nous souhaitons amener le plus de monde possible à se lancer dans cette aventure », souligne-t-elle. Ne plus boire un seul verre peut sembler un défi trop radical pour beaucoup. « Dès que l’on parle de sobriété, les gens se disent pourquoi pas. L’important c’est de se fixer son propre défi, de se tester par rapport à l’alcool », insiste-t-elle. « Si vus avez des habitudes festives, ne buvez pas tous les jours, prenez la décision de boire beaucoup moins et pourquoi pas juste un verre, avec le verre standard soit 10 grammes d’alcool pur », ajoute Laurence Cottet.

En parler pour ensuite se soigner