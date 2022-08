L’autoroute A6 fermée jusqu’au vendredi 12 août entre Evry et Wissous, en direction de Paris

L’autoroute A6 fermée jusqu’au vendredi 12 août entre Evry et Wissous, en...

Afin de procéder à une réfection de la chaussée et de certains ponts, le tronçon de l’autoroute A6 entre Evry et Wissous, en direction de Paris, est totalement fermé à la circulation depuis lundi soir et jusqu’au vendredi 12 août au matin.

Le temps de quelques jours, les automobilistes du sud francilien vont devoir s’adapter. Depuis 22h hier soir et jusqu’au vendredi 12 août au matin, l’intégralité du tronçon de l’autoroute A6 entre Evry-Courcouronnes et Wissous (dans le sens province-Paris) est en effet fermé à la circulation.

Une mesure qui permettra à la Dirif (direction des routes d’Île-de-France) d’effectuer des travaux de rénovation de la chaussée et de certains ponts situés sur la zone concernée. En conséquence, plusieurs déviations sont mises en place, notamment via la Francilienne et la A10.