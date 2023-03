« Le bon sens », un film documentaire sur l’entrepreneuriat et la complexité de ses émotions

Jeudi 23 mars, les Cinoches accueillent la projection de « Le bon sens », un film documentaire réalisé par Alice Aucler et Lisa Verdiani, cheffes d’entreprises.

« Nous avons réalisé le film que nous aurions aimé voir à nos débuts. » Alice Aucler, 42 ans, de Draveil, et Lisa Verdiani, 52 ans, de Cachan (94), sont toutes les deux cheffes d’entreprises. Jeudi 23 mars à 18h, elles seront présentes aux Cinoches (Ris-Orangis) dans le cadre de la toute première projection de leur film documentaire Le bon sens, qui donne à voir « les montagnes russes » émotionnelles que peuvent traverser les personnes qui dirigent des sociétés.

C’est en juin 2022 que l’idée a germé dans la tête d’Alice, qui tient notamment « Moi, commercial ? Jamais ! », une agence de conseil en stratégie. « Quand on monte sa boîte, il faut montrer qu’elle fonctionne. Or, en réalité, on peut ressentir 1 000 émotions dans une seule et même journée. » Celle qui propose des formations, rencontre dans le cadre de son travail Lisa, à la tête d’une boîte de production audiovisuelle. C’est ainsi que leurs deux profils s’associent. « On est très complémentaires sur le projet […] Lisa s’est occupée du montage, du tournage et moi de la partie communication, site Internet, partenaires… » Pour cette réalisation, elles investissent près de 45 000 € et récoltent plus de 7 000 € grâce à une cagnotte lancée sur la plateforme en ligne Ulule, début 2023. Une somme utilisée pour permettre – techniquement – à leur réalisation, qui dure 64 minutes, d’être projetée au cinéma. La salle des Cinoches a d’ailleurs été mise à disposition par l’agglomération Grand Paris Sud, qui soutient le projet.

Six mois de tournage