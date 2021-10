Le CBD, nouvel allié contre les douleurs articulaires ?

Début octobre ouvrait High Society, une boutique de CBD. Selon les clients, la consommation de cette molécule soulagerait, entre autres, les douleurs articulaires.

Un sommeil paisible et des douleurs au genou soulagées. « C’est notre cliente de 89 ans, la plus âgée, qui nous a donné de ses nouvelles après avoir acheté notre huile de CBD », explique Nicolas Vidal. Avec son associé briissois Logan Renard, le Limourien a ouvert le 1er octobre, à Orsay, High Society, une boutique de produits réalisés à base de CBD.

Le CBD, aussi appelé cannabidiol, est une molécule présente dans le chanvre. A ne pas confondre avec le THC, molécule active du cannabis qui, selon son pourcentage, peut altérer le raisonnement et est considérée comme produits stupéfiants. Les produits vendus à la boutique n’en contiennent que 0,2 % maximum, conformément à la législation en vigueur.

Pas de psychoactivité, donc mais plutôt une forme d’apaisement. Sous formes de fleurs, résine, pollen, huile ou encore d’infusion, la consommation de CBD permettrait de diminuer les addictions, les douleurs et inflammations, l’anxiété, le stress et les crises d’angoisse, et aiderait à la récupération sportive. « Dans la MMA, certains sportifs se massent avec des baumes à bases de CBD », note l’ancien commercial dans l’informatique.

Consommation légale

Le baume, justement, est un des produits qui sera prochainement disponible chez High Society. De même que des crèmes hydratantes et anti-âge. Retenez bien que la consommation du CBD est légale. « En cas de contrôle de police, nos produits sont conditionnés et fournis avec un ticket. » Aucune crainte à avoir.

High Society est situé au 3, rue du Docteur Ernest-La30uriat à Orsay.