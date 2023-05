« Le chic c’est frip », une friperie dans le sud de l’Essonne

Un magasin de vente de vêtements de seconde main à prix bas a ouvert à Morigny-Champigny. Du 30 mai au 3 juin, une remise de 10% est appliquée pour célébrer la Fête des Mères.

Bonne nouvelle pour les adeptes des friperies, Le Chic, c’est frip a ouvert ses portes à Morigny-Champigny, entre Étréchy et Etampes. S’habiller en seconde main, c’est une histoire de famille chez la gérante de cette boutique. « Je ne m’habille qu’en friperie depuis plusieurs années. Mes grandes filles de 18 et 21 ans ont pris le pli aussi

et on devait aller jusque sur Paris pour faire nos achats », explique la mère de famille.

Après 25 ans à travailler auprès des personnes en situation de handicap, Sandrine Lefebvre a lancé son affaire le 24 janvier 2023. Le magasin Le chic, c’est frip

s’adresse aux femmes, aux hommes et aux adolescents. Il est possible de trouver des vêtements pour toutes les saisons à des prix fixes : manteaux à 20€, robes, pulls et pantalons à 10€, hauts et jupes à 6€ et des accessoires entre 3 et 10€. En ce moment, sont disponibles des robes fleuries, des shorts et des bermudas.

Depuis le 7 mars, Sandrine Lefebvre reçoit sur rendez-vous les particuliers qui souhaitent accéder à un service de dépôt-vente de vêtements d’occasion pour les saisons printemps-été.

• Tél. : 09.50.79.53.90.

Du mar. au sam. de 10h à 18h.

Adresse : 37 bis, grande-rue à Morigny-Champigny

Actualités sur Facebook : @le_chic_cest_frip et sur le site internet