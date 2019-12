Le cirque de Massy annulé à cause des grèves

L’information est tombée dans la nuit : les organisateurs du Cirque de Massy ont décidé d’annuler le festival à cause des grèves des transports.

C’est la première fois que le Cirque de Massy n’accueillera pas les Essonniens. Initialement prévu du 9 au 12 janvier 2020, le 28e festival du Cirque de Massy est annulé. Les organisateurs ont transmis l’information dans la nuit du 23 au 24 décembre : « Au vu des événements actuels, touchant les transports publics en France, et notamment en région parisienne avec ses réseaux ferroviaires de la SNCF et RATP en grève, considérant que ces événements indépendants de sa volonté et sur lesquels elle n’a aucune possibilité d’action sauf de les subir, considérant que la fermeture de la RN 188, servant de parking pour les spectateurs du festival, peut être remise en cause par les autorités administratives, considérant que nous sommes dans l’impossibilité technique de déplacer nos dates, le bureau de l’association a pris la décision d’annuler le 28e Festival par l’application de la clause dite de FORCE MAJEURE.»

Le nécessaire sera fait pour rembourser tous les spectateurs ayant acheté les billets.