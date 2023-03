Le collectif Stop à la mort au travail invite les familles touchées à se rassembler

Un collectif national de familles s’est créé pour soutenir les familles concernées par la mort d’un proche au travail.

Alexandre était technicien de maintenance dans une laverie industrielle à Brie-Comte-Robert, en Seine-et-Marne. Il est décédé le 3 avril 2020 alors qu’il réparait un sèche-linge. Sa compagne, Johana Bento-Daire, n’a aucune explication sur sur les circonstances de sa mort.

Aujourd’hui, leurs deux enfants sont âgés de 3 ans et 7 ans, ils grandissent sans leur père. L’aîné est suivi une fois tous les quinze jours et les frais sont à la charge de la mère.

Johana Bento-Daire a rejoint le collectif de familles Stop à la mort au travail. Ils sont pour le moment 22 membres dans toute la France. Chacun partage ses astuces et ses conseils pour surmonter la mort d’un proche au travail. « Personne n’y est préparé et personne ne nous guide dans les étapes à suivre face à tous les papiers à remplir, confie l’habitante de Breuillet. On est totalement démunis, dans le flou. »

Plus forts ensemble face à la mort, plus forts ensemble pour se faire entendre