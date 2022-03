Le collège Senghor, grand gagnant du concours d’éloquence départemental

Le concours organisé par le conseil départemental de l’accès au droit de l’Essonne a eu lieu le 28 mars au tribunal judiciaire. Les deux gagnantes participeront à la finale, prévue pour le 23 mai à Créteil (94).

« C’est une immense fierté. Elle est sérieuse, travaille beaucoup et respecte tout le monde. » Ces mots sont ceux de la mère de Sarah Djerar, élève de 4ème au collège Léopold Sedar-Senghor à Corbeil-Essonnes. Lundi 28 mars, c’est avec les larmes aux yeux qu’elle réagissait au sacre de sa fille. Comme sa camarade Mélanie Asma, celle-ci recevait un diplôme de « lauréat du concours d’éloquence ». Ces documents, décernés par le tribunal judiciaire (Evry-Courcouronnes), étaient remis dans le cadre dudit concours, organisé par le conseil départemental de l’accès au droit de l’Essonne, en partenariat avec l’association Justice et Ville.

Les huit candidats, représentant les collèges La Vallée (Epinay-sous-Sénart), Paul-Eluard (Evry-Courcouronnes), Sonia-Delaunay (Grigny) et donc Léopold-Sédar-Senghor (Corbeil-Essonnes), se sont affrontés le 28 mars dans la salle des Assises du tribunal judiciaire. Chaque établissement proposait un(e) procureur(e) ainsi qu’un(e) avocat(e) de la défense, départagés par un jury de taille. Celui-ci était composé de Laurent Caruso, bâtonnier de l’Essonne, Alexandre Touzet, vice-président du Conseil départemental, Caroline Nisand, procureure de la République, Benjamin Deparis, président du tribunal, Sylvain Mary, directeur adjoint du cabinet du préfet, Jean-Jacques Pocheron, président de l’association Justice et ville et enfin Hakim Tilouch, directeur de la Protection judiciaire de la jeunesse essonnienne (PJJ).