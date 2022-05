Le collège de Guigneville-sur-Essonne accueille des élèves européens grâce au programme Erasmus

Du 16 au 20 mai, des collégiens guignevillois ont accueilli des élèves de quatre pays européens pour une semaine mêlant les sciences, les technologies et les arts.

Une aventure humaine enrichissante aussi bien pour les élèves que pour les professeurs et la direction du collège Léonard-de-Vinci. Les collégiens inscrits en Erasmus+Steam (Sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques) se souviendront longtemps de cette semaine rondement bien organisée.

Toutes les activités ont été proposées en anglais. L’établissement a accueilli des élèves venus d’Espagne, d’Italie, de Pologne et du Portugal. « L’objectif est de développer des compétences linguistiques, psychosociales et relationnelles entre des élèves originaires de plusieurs pays, indique la principale Nathalie Nagy. Ils se rendent compte de la nécessité de savoir parler anglais. »

Entre le 15 et le 20 mai, le groupe a découvert Paris, ses monuments et ses musées, les ateliers d’aéronautique et de logistique du lycée polyvalent Alexandre-Denis à Cerny et le laboratoire de recherche Synchrotron à Orsay.

Il a été accueilli le matin du lundi 16 mai à la salle des fêtes de Guigneville-sur-Essonne où les élèves ont (…)

