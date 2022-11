Le défi « 100 marathons en 100 jours pour le climat » passé par l’Essonne

Nicolas Vandenelsken réalise un marathon par jour du 3 septembre au 11 décembre. Le 19 novembre, il est passé par Marolles-en-Hurepoix.

Un exploit exceptionnel est en cours. Il s’agit d’une aventure hors du commun, d’un

défi sportif complètement fou avec de belles rencontres aux quatre coins de la France.

Alors qu’une coupe du monde de football se déroule dans des stades climatisés au milieu du désert et que les dirigeants de 196 pays sortent d’une 27e conférence du climat sans accord d’accélération dans la lutte contre le réchauffement climatique, Nicolas Vandenelsken court cent marathons en cent jours pour sensibiliser à l’urgence de prendre soin de soi et de l’environnement.

« On doit se bouger pour notre corps et la planète. Il faut changer la dynamique du sport, d’abord respecter l’intégrité de la nature avant de se lancer dans un événement sportif comme la Coupe du Monde, souligne Nicolas Vandenelsken.Nicolas Vandenelsken. On parle de la jeunesse comme l’avenir, une génération qui doit changer de comportement pour la planète, mais les anciennes générations doivent aussi agir. Quand on voit les épisodes de sécheresse qui se répètent, le beau temps en plein mois d’octobre… Tout le monde a conscience du réchauffement climatique et peut agir ! ».

Cent jours sur les chemins de France, 80 pour former un coeur géant