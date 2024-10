Le département de l’Essonne inondé pour la deuxième fois au mois d’octobre

Seulement une semaine après le passage de la tempête Kirk, le département de l’Essonne est de nouveau touché par des inondations dans les mêmes secteurs. Les riverains des rivières de l’Orge et de l’Yvette sont impactés par de nouveaux débordements, ce qui entraîne des fermetures d’axes routiers.

La tempête Leslie n’aura pas eu de pitié pour les Essonniens qui ont déjà subi de nombreux dégâts après le passage de l’ex-ouragan Kirk le 9 octobre. Avec les bassins déjà saturés en eau, les communes riveraines de l’Orge et de l’Yvette ont vite été immergées.

Le Syndicat de l’Orge a annoncé dans son bulletin d’informations du 17 octobre une alerte maximale. Le lendemain, les communes de Breuillet et Saint-Chéron sont sous les eaux, une nouvelle fois. La municipalité breuilletoise a déjà fermé le gymnase, l’ensemble des parcs communaux et plusieurs axes routiers : la RD82, la route de Bruyères, le pont de la Boissière, l’impasse des Fleurs, la rue Boëlle Bizard, l’avenue de Bougainville et le hameau du Galion. Les habitants sinistrés des deux dernières rues citées sont en cours d’évacuation. Le Club Port-Sud reste ouvert pour accueillir les personnes impactées.

A Dourdan, plusieurs quartiers se retrouvent une nouvelle fois inondés : les rues Renard, Jubé de la Perelle, de l’Etang, du Chariot, d’Etampes, des Vergers Saint-Jacques, les promenades René-Venaud et du Petit Huits et l’avenue d’Etampes. La municipalité met à disposition aux sinistrés la Salle des Mariages le dimanche 20 octobre autour d’un café entre 13h30 et 17h30 avec une assistante sociale et un psychologue (inscription fortement conseillée au 01.64.59.23.71).

Du côté de Longjumeau, les secteurs Effiat/Boulevard de Bretagne et Maréchal Leclerc sont de nouveau inondés. Le pic de crue était atteint à 11h ce samedi matin. Le Siahvy maintient la vigilance absolue sur l’Yvette et indique dans son bulletin d’information du 19 octobre 2024 à midi que « les bassin de Saulx-les-Chartreux et de Coupières déversent. Les autres bassins, situés en amont, sont en baisse, et ont arrêté de déverser. Cette vigilance concerne particulièrement les secteurs à partir de Saulx-les-Chartreux jusqu’à la confluence avec l’Orge. » La ville de Gif-sur-Yvette, les installations sportives du parc des sports Michel-Pelchat sont fermées jusqu’à nouvel ordre. La décrue se fait très lentement, mais toutes les rues fermées le vendredi 18 octobre sont rouvertes. A Forges-les-Bains, de nombreux axes sont fermés à la circulation : les rues Saint-Jean vers Chardonnet, de la Gloriette et de Pivot. La mairie a ouvert le centre socioculturel Floréal pour accueillir les personnes souhaitant être au sec et à l’abri durant la décrue.

Des routes départementales restent fermées à quatre endroits en Essonne : la RD27 à Saint-Maurice-Montcouronne, la RD95 au niveau du parc de Gif-sur-Yvette, la RD82 à Breuillet et l’intersection au niveau de Saint-Germain-lès-Arpajon entre la RD27 et la RD132.

Les sapeurs-pompiers de l’Essonne demandent aux habitants de ne jamais traverses les zones inondées, que ce soit à pied ou en voiture. il est préférable d’avoir toujours son téléphone portable chargé et de ne pas utiliser de groupe électrogène en intérieur. Dans le cas d’inondation, il est demandé d’éviter les ascenseurs et de couper l’électricité et le gaz dès que l’eau pénètre l’habitation.