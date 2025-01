Le Département de l’Essonne organise sa première Quinzaine des auteurs locaux en février

Du 31 janvier au 14 février, les médiathèques de l’Essonne ouvrent leurs portes pour un tout nouveau rendez-vous littéraire : la Quinzaine des Auteurs. Cet événement regroupe des rencontres, des séances de dédicaces et des conférences avec des écrivains renommés du département.

En 2025, la Médiathèque départementale de l’Essonne organise en partenariat avec 14 bibliothèques volontaires des rencontres avec 15 auteurs locaux. L’idée venue du Conseil départemental de l’Essonne est née avec l’objectif de mettre à l’honneur les talents littéraires du territoire et les différents courants littéraires, allant du roman feel-good avec Stéphane Pélerin à l’autobiographie avec Sylvie Park, en passant par le polar avec Cicéron Angledroit.

La Quinzaine des auteurs est inaugurée par l’auteur finaliste du prix Goncourt en 2019 et 2021, Abel Quentin. L’écrivain installé à Etampes sera en séance de dédicace à la médiathèque de Draveil le vendredi 31 janvier de 18h30 à 20h30. L’été dernier, il a publié « Cabane » aux éditions de l’Observatoire, un thriller sur le changement climatique de 477 pages.

Le lendemain, l’esplanade culturelle de Forges-les-Bains accueille Michel Malherbe, historien spécialisé dans les grandes affaires criminelles, pour une conférence, de 14h à 16h, sur l’affaire Landru, tueur en série surnommé le Barbe-bleue de Gambais ou encore l’assassin aux petits annonces. Il animera de nouveau une conférence le samedi 8 février, de 14h à 16h au même endroit, mais cette fois-ci, ce sera au sujet de l’affaire Lœwenstein, un banquier britannique milliardaire disparu dans un avion et retrouvé mort en mer. L’écrivain Gilbert Bordes sera à la médiathèque Colette de Lisses de 15h à 17h pour rencontrer les lecteurs des environs. L’ancien instituteur et journaliste a écrit « La Nuit des hulottes », récompensé par le Prix RTL du grand public en 1991 et « Le Porteur de destins », lauréat du Prix Maison de la presse en 1992. Quant au journaliste scientifique Fabrice Papillon, participant à la création de l’émission quotidienne « C dans l’air » sur France 5, il sera à la médiathèque Les Muses de Linas de 17h à 19h ainsi qu’à la Fête de la Lecture au château de Ballainvilliers le samedi 8 février, de 15h à 17h. Il a publié son premier roman en 2017, un thriller scientifique et historique nommé « Le Dernier Hyver » et publié aux éditions Belfond. L’an dernier, il a sorti son quatrième roman « La Conjuration de Dante » qui rencontre un franc succès.

Le mardi 4 février, de 18h à 20h, à la médiathèque de Saint-Chéron, ce sera au tour de Judith Rocheman de venir à la rencontre du public dans le cadre d’un entretien au micro de Fabrice Papillon. L’auteure de « Fièvres rouges », aux éditions Plon, parlera de son parcours et de la conception de son livre.

La venue du romancier spécialisé dans les écrits mêlant affaires policières et faits historiques, Eric Fouassier, est programmée le vendredi 7 février, de 18h à 20h à la médiathèque Marie-Curie à Saint-Michel-sur-Orge. Le couple d’auteurs de Moigny-sur-Ecole, Isabelle et Pascal Pavageau, présenteront leurs romans écrits à quatre mains, tous édités aux éditions Trois colonnes, à la médiathèque de Morigny-Champigny le même jour, de 18h30 à 20h30. Stéphanie Pélerin passera sa soirée à la médiathèque de Vert-le-Grand de 20h à 22h. Quand elle n’enseigne pas, elle écrit des romans comme « Une librairie pour Noël » aux éditions Chatterley ou « Le monde entier est une possibilité », deux histoires où l’amour règne.

Le samedi 8 février, l’auteur de bandes dessinées, de romans et de livres pour enfant Philert, de son vrai nom, Philippe Solon Robert, proposera un temps de dédicace et un atelier mêlant BD et manga à la médiathèque Jean-Jacques-Sempé de Bruyères-le-Châtel de 9h à midi. Toujours le deuxième samedi du mois de février, la médiathèque Lazare-Carnot du Val d’Essonne accueillera la graphiste et illustratrice Sylvie Park pour parler de l’art de l’autobiographie autour d’une exposition à découvrir en présence de l’auteure de 14h30 à 16h30. Laurent Malot, auteur de romans et de pièces de théâtre, partira à la rencontre de son public à la médiathèque de Marcoussis de 15h à 17h. Les premières pages de tous ses livres sont accessibles sur son site internet laurentmalot.fr.

Le mardi 11 février, de 18h30 à 20h30, une rencontre croisée entre le chroniqueur radio, philosophe de formation, Aurélien Bellanger et Franck Senaud, professeur d’histoire de l’art et artiste à l’origine du livre « Dessein d’Essonne » sur l’architecture dans le département. La rencontre est à suivre à la médiathèque Colette de Lisses.

Il faudra patienter jusqu’au jeudi 13 février, de 18h à 20h, pour retrouver l’auteur de polar, Cicéron Angledroit, originaire de Mennecy qui a réalisé un livre autour des mystères du village de Mondeville en 2024, intitulé « L’empathe fait du solex ». L’événement se clôture ainsi à la médiathèque de Ballancourt-sur-Essonne.

Le dernier jour de la Quinzaine des auteurs, Sophie Guillou sera présente à la médiathèque Jean-Farges à Marolles-en-Hurepoix du 16h à 18h. Journaliste spécialisée en psychologie et en éducation, elle a écrit plusieurs livres sur le cinéma et à destination des adolescents. Elle a remis en lumière dans son livre « La folle équipée d’Adrienne » (éditions des Petites, dès 12 ans) la vie de l’aviatrice et résistante française Adrienne Bolland, célèbre pour avoir été la première femme à effectuer la traversée en avion de la cordillère des Andes.

Les livres des 15 auteurs présentés par la Médiathèque départementale de l’Essonne sont disponibles dans les librairies suivantes : Télémaque à Montlhéry, La Renarde à Saint-Chéron, Espace-Temps à Egly, Tournez-la-page à Corbeil-Essonnes, Un livre à soi à Longjumeau, La Plume du page à Arpajon, La Maison des feuilles à Draveil et du côté du Val-de-Marne, à La Générale du Livre à Ivry-sur-Seine.