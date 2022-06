Le drone comme outil de sécurité publique

Jeudi 23 juin était organisé le Demo Day Drones, un événement qui donnait à voir les innovations en matière de technologie des drones. Des prouesses démontrées à travers des scénarios très concrets.

« Imaginez qu’un incendie se déclare brutalement dans un centre commercial au sein d’une zone semi-urbaine. Un drone de reconnaissance va aider les pompiers à optimiser leur intervention. » Le 23 juin, l’avenue du Centre d’essais en vol de Brétigny était investie par l’entreprise Systematic Paris Region Deep Ecosystem. Celle-ci y organisait le Demo Day Drones, un événement qui donnait à voir les innovations de l’écosystème des drones.

« La technologie du drone n’est pas une technologie du futur mais bien du présent« , a insisté Morgan Bertin, président du pôle drones chez Systematic. Pour faire comprendre ces innovations assez techniques, trois scénarios concrets étaient au programme : l’aide à la prise de décision dans un incendie, la mesure de couverture réseau ainsi qu’un sauvetage d’une personne disparue et enfin la sécurisation des sites sportifs et l’aide des équipes médicales.

Dans le premier scénario, Julien Da Vela, directeur de production et d’innovation chez Uavia, société qui fournit des plateformes de logiciels pour les drones, explique le rôle des trois drones déployés. « Le premier sert à lever le doute, grâce à lui, on sait si un incendie est réellement en cours ou non […] Le second, qui volait de manière relative au pick-up, permet aux pompiers d’avoir une meilleure visibilité, grâce à une vision aérienne, et de savoir dans quelle conditions ils arrivent. Enfin, le troisième a servi à appréhender l’auteur de l’incendie et à réaliser une photogrammétrie, c’est à dire une vision 3D du bâtiment en feu. » Des images communiquées de manière sécurisée et en temps réel.

Ces démonstrations ont été présentées devant différents élus du territoire, comme le sous-préfet à la relance Alexandre Lefevre, Cyril Alavoine, directeur du cabinet du préfet, ou encore Eric Braive, président de l’agglomération Cœur d’Essonne. « Que de chemin parcouru ici depuis 2015. Quand on est venu ici pour la première fois avec Olivier Léonhardt, on se demandait comment porter ce modèle innovant […] En cinq ans les résultats sont exceptionnels. 5 000 emplois créés, on porte la filière d’excellence du drone« , s’est félicité le président de l’agglomération.