Le festival Sèment et s’aimeront ou l’événement agri-culturel à ne pas rater en Essonne

Réservez votre soirée du 30 septembre et votre journée du 1er octobre pour le festival automnal de La Lisière.

Le public est invité à arpenter les allées du parc de château de Bruyères-le-Châtel pour apprécier les animations et les spectacles présentés dans le cadre du festival Sèment et s’aimeront.

La résidence de création artistique attache une grande importance à offrir un accès gratuit à la culture avec son festival De Jour // De Nuit au printemps et Sèment et s’aimeront à l’automne. L’événement du week-end prochain met en lumière à la fois l’agriculture responsable et la culture avec des concerts, des spectacles, des balades, des ateliers, des espaces lecture, une table-ronde sur l’agroécologie le dimanche à 11h et un village des initiatives locales. La programmation prouve que les deux se mélangent à merveille ensemble.

Participez au festival avec la plasticienne Maëva Longvert

Le festival démarre avant l’heure avec la plasticienne Maëva Longvert, venue de Marseille en résidence le temps du festival. Tout au long de la semaine, elle va réaliser des œuvres éphémères dans le parc et elle invite le public à la rejoindre. « Je suis là tout le temps, vous m’envoyez un mail à [email protected] avec vos disponibilités et on se trouve un créneau », explique l’artiste originaire du Sri Lanka. Chacun pourra faire sa part pour zoomer sur les micro-organismes des sols et des eaux.

Un pseudo-scorpion en scotch rose est déjà visible sur le trottoir à l’entrée du parc du château. Maëva Longvert invite des volontaires à envoyer des textes en lien avec nos racines et notre rapport avec le monde invisible. Deux exercices sont proposés : un premier où il faut indiquer votre nom, un lieu au choix et compléter la phrase « Dans mon sol, il y a l’histoire de… »; le second, il faut évoquer ses souvenirs à La Lisière avec votre nom et une phrase commençant par « Ici, je me souviens… ». Les écrits seront imprimés et exposés le temps du festival. Le dimanche 1er octobre, à 12h30, l’artiste, diplômée de l’école de Formation supérieure d’art en espace public à Marseille, prévoit une performance autour de son installation « Soil » (trad. : sol en anglais).

Un programme riche et varié

Le samedi 30 septembre, Sèment et s’aimeront ouvrira ses portes pour une 4e édition dès 19h pour un temps d’inauguration et deux concerts. Le premier, prévu à 20h, « Made in Essonne » avec Alfonz Band est programmé avec la complicité de la brasserie artisanale OX de Marcoussis. Juste après, ce sera au tour du groupe de Nouvelle Orléans, Lazcar Volcano, de faire voyager le public à travers sa musique.

Le dimanche, les visiteurs pourront passer la journée à La Lisière. A 10h, la municipalité invite les habitants à planter un arbre (à réserver sur le site de la mairie). A 10h15 et 14h45, le parc du château se dévoile à travers deux balades avec l’association ERON (Education et Recherche sur les oiseaux et la Nature). A 15h, la vie des arbres de cet espace naturel sensible est décortiqué par Adeline Lefranc de la pépinière de Longpont-sur-Orge, L’Enracineuse.

Pour la première fois, le festival accueille des dessinateurs qui réaliseront à partir de 14h des esquisses de l’événement. Les amateurs de croquis peuvent rejoindre le groupe des Urban Sketchers. A la même heure, le village des initiatives locales ouvre ses portes et montre le chemin des possibles pour une agriculture respectueuse de l’environnement. Des spectacles sont programmés tout au long de la journée avec des escargots, des danseuses perchées ou encore un parcours sensoriel à parcourir en famille. L’événement se clôture avec l’orchestre national des forêts à 16h30.

• Gratuit, restauration sur place.