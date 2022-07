Le Garrec – Abriel, du terrain à la télé

La capitaine du FC Fleury 91 Léa Le Garrec et son entraîneur Fabrice Abriel commenteront des matchs de l’Euro féminin qui débute ce soir sur les antennes du groupe Canal Plus.

Les vacances ont été beaucoup plus courtes que d’habitude pour Léa Le Garrec et Fabrice Abriel. Si la reprise de l’entraînement n’est pas prévue avant le 6 août, la capitaine et le coach du FC Fleury 91 font partie de l’équipe de six consultants de Canal Plus durant l’Euro féminin en Angleterre (6-31 juillet). La Floriacumoise, qui aura le privilège de commenter les matchs des Lionesses, sera sur le pont dès le mercredi 6 juillet pour le match d’ouverture entre l’Angleterre et l’Autriche à Old Trafford, le stade de Manchester United. « Je suis super impatiente d’y être, nous confiait Léa Le Garrec avant de partir en vacances à Miami (Floride). Je devais suivre les matchs des Pays-Bas. Finalement, c’est l’Angleterre, le pays hôte. Je suis très contente, d’autant que je vais revenir dans le stade de Brighton où j’ai joué lors de la saison 2019-2020. » Si la milieu de Fleury commente pour les antennes du groupe Canal Plus depuis la Coupe du monde féminine 2019, elle va vivre sa première expérience sur site. « La préparation reste la même que pour commenter un match en studio mais cette fois, il y aura l’ambiance en plus. On va vraiment vivre le match », s’enthousiasme l’internationale (4 sélections).

Apparitions en plateau

De son côté, Fabrice Abriel, qui suivra les matchs de la Finlande et de sa gardienne Katriina Talaslahti, restera au siège de Canal Plus, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Le technicien essonnien est consultant pour la chaîne cryptée depuis six ans. « J’ai déjà commenté des matchs de Ligue 1, de National, de l’Euro masculin, rappelle-t-il. C’est un exercice que j’apprécie. Cette fois, je vais suivre une équipe en particulier, la Finlande, que je ne connais pas trop, même si une joueuse de cette sélection évolue à Fleury. Ça demande donc une grosse préparation en amont. » L’ancien joueur de Lorient, Marseille et Nice fera aussi quelques apparitions en plateau lors du magazine UEFA Euro 2022 Destination Wembley que proposera Canal+ chaque jour de match après les deux rencontres. Léa Le Garrec fera quelques aller-retour entre l’Angleterre et la France pour participer à cette émission. « Ça va être intense mais j’aime ça, lance la capitaine du FCF91. J’ai toujours regardé le foot à la télé. C’est un plaisir. Et ça continue depuis que je suis consultante. Du lundi au samedi, je joue au foot avec Fleury et le dimanche je suis à Canal pour commenter la D1 et la Premier League. » Cette fois, ce sera l’Euro féminin. Une manière d’atténuer sa déception de ne pas avoir été retenue en équipe de France pour cette compétition. « Je crois toujours à une sélection. Je ne suis pas encore vieille (rires), j’ai encore de belles années devant moi. »