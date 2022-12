Le groupe scolaire des 4 saisons menacé de fermeture « pour payer une facture »

Le 19 novembre, l’édile de Saint-Pierre-du-Perray a annoncé la potentielle fermeture du groupe scolaire des 4 saisons pour la rentrée de septembre. En cause, les factures communales de gaz et d’électricité qui devraient tripler en 2023.

« Doit-on fermer une école pour payer une facture ? » C’est la question que se pose le Collectif parents Sénart, une association de parents d’élèves du groupe scolaire 4 saisons situé à Saint-Pierre-du-Perray. Le 19 novembre, l’édile de la commune leur aurait fait part, lors d’une réunion, de sa volonté de fermer le groupe scolaire. En cause, des factures communales de gaz et d’électricité qui devraient tripler en 2023.

Dans une vidéo publiée sur la page Facebook de la mairie, Dominique Vérots détaille la situation critique dans laquelle se trouvent les finances de l’hôtel de ville. Les factures de gaz et d’électricité, qui étaient de 500 000 € en 2021, passent à 950 000 € en 2022, puis à 2 700 000 en 2023. « Deux millions d’euros que nous allons devoir trouver dans un budget déjà extrêmement contraint par un nombre de factures qui nous arrivent de partout« , explique le maire, citant en exemple une augmentation de 13 % du prestataire de restauration scolaire. Dans l’optique de ne pas impacter les familles de charges supplémentaires, s’imposerait alors cette décision « difficile mais nécessaire« .

Pour motiver ce choix, l’hôtel de ville met en avant plusieurs éléments. Le premier concerne l’occupation des cinq groupes scolaires de la commune. Un seul occuperait la totalité de ses locaux, l’école maternelle Chantefleurs, alors que l’ensemble des locaux des groupes scolaires est chauffé. Le second a trait aux effectifs en baisse : 1 475 élèves en 2015, contre 1464 en 2022, et la fermeture d’une classe à la rentrée pour l’école des 4 saisons. « On n’a besoin que de quatre groupes scolaires, avec des classes non surchargées« , conclu l’édile. Sur les 13 classes que compte l’établissement des 4 saisons, situé à 800m des autres écoles, six seraient transférées à St-Exupéry, trois à Manureva et trois autres à Anne-Franck. Toujours dans cette même vidéo, le maire assure que les parents, enfants et enseignants seront accompagnés dans la procédure.

« Une incidence psychologique mesurable »

La nouvelle fait évidemment grincer des dents, comme celles des collectifs Paroles de citoyens, ou encore celui des Parents Sénart. Ce dernier met sur la table les rénovations et le projet de cour Oasis « qui aura si peu profité aux élèves de maternelle« , car achevé pour la rentrée de septembre 2022. L’association parle aussi de perte de repères chez les enfants, « avec une incidence psychologique mesurable« . Si la mairie promet que l’effectif des classes ne dépassera pas les 27 élèves, l’association ne partage pas cet avis et craint pour la « qualité de l’enseignement« . Le collectif s’inquiète aussi pour les enseignants, « sans garantie d’être affectés sur une école de leur choix« , ou encore pour l’avenir de la directrice. Il se questionne également sur celui des enfants porteurs de handicap, pris en charge par l’Institut d’éducation motrice (IEM) au sein de l’établissement.

Afin d’être actée, la décision doit être adoptée en conseil municipal. Le prochain étant prévu pour le 8 décembre. A noter qu’avant d’accueillir les enfants dans les autres écoles, des travaux devront être réalisés, tels que la transformation de la cantine Anne-Frank en self. En attendant, une pétition a été lancée par les parents d’élèves, celle-ci compte déjà près de 1 400 signatures.