Le guide des livres essonniens à lire pendant le confinement

Tour d’horizon des livres et ouvrages d’auteurs essonniens chroniqués dans les pages du journal depuis 2019.

Après plus d’une semaine de confinement, votre appétit pour la lecture est au plus haut mais vous avez fait le tour de votre bibliothèque ? Le Républicain vous propose un petit tour des ouvrages présentés tout au long de l’année. Peut-être y trouverez vous la perle rare ?

Vous aimez la science-fiction

Vous voulez partager des expériences vécues

Vous préférez vous évader

Vous aimez les récits poignants

Vous aimez les polars

Pour les enfants

Vous voulez réfléchir sur un sujet de société

Vous aimez la science-fiction

Jean-Louis Ermine – La prophétie des Anciens

Second roman de l’auteur Giffois, La Prophétie des Anciens vous plonge dans un monde dirigé par une intelligence artificielle et organisé autour d’une religion très puissante, qui prophétise le retour des fondateurs de la nation. Dans ce monde dystopique, une révolution éclate soudain.

Le mot de l’auteur : « J’ai inclus dans ce roman une métaphore sur la religion. Comment elle se créé, le rôle social qu’elle joue et comment elle peut être instrumentalisée. Car croire quelque chose sans réfléchir au fond de cette croyance enlève de la raison. Et sans elle, cela peut aboutir au fanatisme« .

Nicolas Privat – Orbis

Le premier roman publié du Brétignolais mêle thriller, roman d’anticipation, romance ou encore science-fiction. Le pitch : une société met au point une sorte d’agence de voyage permettant de voyager dans le temps. Des capsules qui font débat dans la société. Magré lui, un scientifique opposant au projet va devenir le tout premier cobaye humain.

Le mot de l’auteur : « J’ai voulu construire ce roman comme des montagnes russes. Il n’y a pas qu’une unité de temps, ce n’est pas une autoroute d’un point A à un point B« .

Eric Merlo – Tim et le monde d’Equinoxe

Le troisième et dernier tome de la série de l’auteur Palaisien conclue les aventures fantastiques dans un univers parallèle de l’apprenti luthier Tim, dans un monde cylindrique où le jour et la nuit n’existent pas. Particularité du dernier tome (Neverma, qui fait suite à Transolà et Noo), l’univers numérique accompagne l’histoire, à l’aide de QR codes indiqués en début d’ouvrage.

Le mot de l’auteur : « Tim avait 16 ans au début du premier tome, à la fin il n’est pas loin de la trentaine. C’est quelque chose de mettre un point final à une série de romans ! »

Vous voulez partager des expériences vécues

Olivier Kourlisky – La médecine sans compter

Chef du service de néphrologie de l’ancien hôpital Louise-Michel, le docteur Olivier Kourilsky partage ses anecdotes de carrière : qu’elles soient drôles ou bouleversantes, toutes témoignent d’une certaine évolution de la médecine et de ses pratiques.

Le mot de l’auteur : « Je ressens toujours la même passion pour la médecine. Mais force est de constater que l’exercice a changé, et pas toujours dans le bon sens. Il est évident que ce n’est plus le malade qui est au centre du système, mais l’argent« .

Jean-Pascal Bonsignore – De Jean Zay à Paul Lafargue

L’ancien élu d’opposition de Draveil (PCF) propose de retracer avec lui les coulisses de plusieurs municipalités d’Île-de-France à travers ses souvenirs et son expérience, qui l’auront mené depuis les années 70 à Corbeil-Essonnes, Vigneux-sur-Seine ou encore Grigny. Une série de joies et de déceptions qui l’ont finalement éloigné de la scène politicienne, mais pas politique. Le mot de l’auteur : « Le livre renvoie à un pan de la vie politique des différentes villes que j’ai traversé. J’y raconte comment les choses sont faites, comment se forgent des accords ou encore la duplicité de certains partis, ou de la politique en général« .

Marjorie Garçon – Un croc dans la grosse Pomme

La jeune Briissoise a publié son premier roman, carnet de voyage narrant les anecdotes amusantes et surprenantes de la vie d’un ou d’une étudiante à New-York, où elle a elle-même vécu.

Le mot de l’auteur : « Quand j’ai décidé de faire ce livre, j’étais en stage pour mon école aux Etats-Unis et je me suis dit que cela allait prendre six mois. Avec la relecture, les corrections et l’auto-édition, l’aventure s’est prolongée puisqu’il m’aura fallu 22 mois au total !« .

Stéphanie Bartoldi – Oser sa vie

Praticienne en psychothérapie depuis plus de 20 ans à Brétigny-sur-Orge, l’auteure propose un recensement des outils de développement personnel et une manière de les utiliser pour commencer un chemin introspectif.

Le mot de l’auteur : « C’est l’histoire d’une renaissance. J’y ai inscrit toutes mes blessures liées à mon parcours de vie et je montre comment on peut les sublimer, les dépasser et du chaos, arriver à l’harmonie« .

Vous voulez vous évader

Marco Dias Antunes – Rencontres

Plongez dans un recueil de poèmes réalisé de manière intuitive et autodidacte par un auteur à l’origine peintre en bâtiment, suivi par le GEM, qui prend en charge les personnes en souffrance psychique.

Le mot de l’auteur : « J’écris en suivant le fil de mes émotions, de mes sensations. J’exprime des vœux, des souhaits et des désirs. Ecrire m’apporte une différence, une singularité : je n’écris pas comme je parle. En écrivant, je me réinvente. »

Michael Nativel – Des musées et des œuvres

L’Ulissien a pris les musées comme thème pour son quatorzième ouvrage. Employé en tant que jardinier pour la mairie de Brétigny-sur-Orge, l’auteur a cette fois quitté le crayon pour le dessin, le temps d’un ouvrage consacré aux œuvres d’art, esquissées en noir et blanc.

Le mot de l’auteur : « A force d’aller dans les musées parisiens, je me suis intéressé à la peinture. C’est une façon d’être artiste parmi les artistes, plutôt que de simplement commenter l’art qui existe déjà« .

Gabo Gnikpingo – Le livre de Gable

Le Savinien a décidé d’écrire un livre où l’on rigole « les 3/4 du temps ». Recueil fruit d’un travail de trois à quatre ans, l’ouvrage présente trois nouvelles : une bagarre entre un père de famille et un insecte qui vient perturber sa vie, un concours de mésaventures médicales et un garçon arrogant qui tente de doubler son prédécesseur au cours d’un jogging endiablé.

Le mot de l’auteur : « Je pars des événements du quotidien qui nous arrivent à tous. Cela me permet d’exercer mon apprentissage de la langue française et de faire beaucoup de recherches. J’aime apprendre et transmettre« .

Philippe Barbier – Monuments et poésies

Regroupement de croquis, d’histoires et de poèmes, il s’agit du douzième ouvrage du poète de Villabé.

Le mot de l’auteur : « J’ai eu l’inspiration de construire un livre qu mêle la poésie et les monuments et de l’illustrer par des dessins ou des photographies. A l’intérieur, il y a bien évidemment la Tour Eiffel ou l’Arc de Triomphe, mais également des monuments de tout l’Hexagone. »

Vous aimez les récits poignants

Camille Beuchon – Indifférente

Dyslexique et dysorthographique, la Génovéfaine a publié son premier roman, achevé à seulement seize ans. L’histoire d’une dystopie dans laquelle une mère charismatique se bat pour défendre la liberté, la justice et sa famille. « Je donne une facette de ma personnalité à chacune de mes personnages principales« , explique t-elle. Sept autres romans sont en préparation pour la jeune femme, dont l’une portant sur les violences vécues avec son ex-mari.

Geraldine Guillemin – Aucun Regret

L’adultaire. Vaste sujet dont s’est emparée l’auteure Castelviroise pour son premier roman. Un ouvrage dans lequel on suit le récit de Jenna, mère trentenaire qui mène une vie paisible en couple depuis 10 ans, qui fait connaissance avec le nouveau directeur de son magasin. Un trouble réciproque naît alors, qui va tirailler la jeune femme. Le mot de l’auteur : « Je me suis posé des questions sur le couple, la lassitude et la routine qui peuvent parfois s’installer. C’est un sujet intéressant mais qui n’est pas facile à aborder. Certaines personnes ne veulent même pas en entendre parler« .

Latthie Haniel – Lord Bettany

La prolifique écrivaine Athégienne est spécialisée dans l’écriture de romances historiques, notamment dans l’ambiance anglo-saxonne. Ces cinq dernières années, elle a publié 14 romans qui rencontrent un certain succès, notamment sur la plateforme Amazon Kindle Direct Publishing.

Le mot de l’auteur : « Après avoir choisi un fil directeur, je pars dans mes histoires et j’ai la chance de pouvoir écrire rapidement et d’être capable d’écrire plusieurs livres en même temps. Je me laisse porter par la question : Mais que va t-il arriver à mes personnages ? »

Cathy Guigueno – St’istate qui (Cet été là)

L’Ignissoise a publié son deuxième roman qui se déroule en Corse et qui présente une histoire d’amour, sur fond de politique où l’on suit les aventures de l’héroïne Natacha sur l’île de beauté.

Le mot de l’auteur : « J’aime l’idée que les Corses défendent leurs idées, leur terre. Lorsque je vois qu’en Bretagne presque plus personne ne parle breton, je trouve dommage de perdre cette culture. C’est d’ailleurs pour cela que je me suis un peu battue pour pouvoir mettre le titre du livre en Corse« .

Vous aimez les polars

François Clapeau – Barré

Journaliste spécialisé dans la santé et d’origine Génovéfaine, l’auteur a publié son troisième roman, un polar médical autour d’un policier terrassé en pleine enquête par le syndrôme de Guillain-Barré, maladie paralysante. L’occasion de découvrir le récit haletant de l’enquêteur, prisonnier de sa chambre d’hôpital mais qui compte bien mener son affaire à bien.

Le mot de l’auteur : « L’idée est de pouvoir raconter dans mes livres ce que je ne peux pas écrire dans mes reportages, car ce n’est pas le sujet des articles. En l’occurrence, le service de réanimation est particulier car les gens y sont pour de longues durées et des relations se créent parfois avec les familles ou le personnel. Ce sont des choses qu’on n’aborde pas forcément en reportage, mais qui participent au monde de la Santé. »

Jean-Claude Barotte – Incognito

Avec son tout premier roman, le Savinien nous plonge dans une course-poursuite sur fond de mafia et d’entraide entre les générations. Vous pourrez ainsi suivre les déboires d’un jeune italien militant anti-mafia qui, de passage à Paris, se fait kidnapper par des trafiquants. Par miracle, il parvient à s’échapper…

Le mot de l’auteur : « Ce qui est intéressant et complexe, c’est de savoir comment donner une atmosphère à un texte, simplement avec des phrases. J’ai donc décidé de construire le roman de manière vive et rythmée, presque à l’image d’un vaudeville« .

Olivier Thérond – Psycho Pat

Avec son roman Psycho Pat, l’auteur d’Angervilliers nous amène dans l’univers de Patrick Hall, héros totalement déséquilibré, et du commissaire qui enquête sur ses crimes dans le sud de la France, plus particulièrement à Nimes. En confrontant ainsi les deux points de vue, une vision moins manichéenne qu’il n’y paraît se met alors en place.

Le mot de l’auteur : « Mon envie d’écrire vient d’un besoin d’évasion. La majorité de mes ivres se passent d’ailleurs dans des lieux que j’ai visité ou qui me sont familiers« .

Pour les enfants

Jean-Luc Pion – La famille Radéville : le château hanté

L’illustrateur Savinien a publié son 18e ouvrage en janvier dernier. Un conte illustré pour enfant, écrit avec Monique Uderzo-Ott, qui rappelle l’univers coloré de l’artiste.

Le mot de l’auteur : « C’est un album un peu particulier puisqu’il débute sous la forme d’une bande dessinée, puis un livre dans le livre s’ouvre et dévoile le conte« .

Jennifer Del Pino – Les mémoires frissonnantes de Pom Pom

Après plusieurs polars, la romancière et naturopathe Grignoise a publié un livre destiné aux enfants de 4 à 8 ans. L’histoire de Pom Pom, un vieux monsieur qui nous conte ses récits d’enfance. A noter que la police d’écriture utilisée par l’éditeur est adaptée aux enfants dyslexiques.

Le mot de l’auteur : « J’ai cherché à adapter mon style noir aux enfants, en intégrant une morale dans chaque histoire« .

Vous voulez réfléchir sur un sujet de société

Jacques Exbelin – La guerre au plastique est enfin déclarée

L’auteur Montgeronnais a consacré plus de six mois d’écriture à ce livre fouillé sur le sujet de la défense de l’environnement et plus particulièrement les pollutions liées au plastique.

Le mot de l’auteur : « Mon but est d’inciter à adopter une autre façon de vivre sur notre planète« .

Achille Michel Payet-Grenier – La Terre est le soleil

L’Ulissien propose un essai singulier, fruit de ses découvertes et réflexions au cours d’un voyage de cinq ans pendant lesquels il a étudié les plantes, les mayas et leur calendrier mais aussi la philosophie.

Le mot de l’auteur : « Je voulais voyager, aller découvrir des choses et m’interroger sur ce monde un peu fou« .

Christian Lagauche – Double je

Ancien grand reporter à la rédaction africaine de la chaîne France-Ô, l’Evryen a publié un ouvrage consacré à l’histoire de Manouchka (Marie Rigaud de son vrai nom), Haitienne et l’une des premières mannequins noires de Montréal.

Le mot de l’auteur : « Elle a vécu beaucoup de choses. L’assassinat de sa sœur, le décès de son mari. Elle vit en permanence avec des fantômes. Le titre Double je est une référence à sa recherche d’identité entre Marie, Manouchka et Tina Turner, dont elle est sosie en Amérique du Nord et dont la vie peut rappeler la sienne« .

Eric François Mirval – Pays aux deux volcans

Pour son troisième ouvrage, le romancier de Limours s’est intéressé à la situation et l’histoire des départements d’Outre-Mer, et plus particulièrement de son île natale : la Guadeloupe.

Le mot de l’auteur : « Je n’ai pas fait ce livre pour faire la publicité de l’île, et encore moins pour la détruire. L’objectif est simplement de pointer les choses, celles qui vont mal comme celles qui vont bien, le plus objectivement possible afin d’en tirer les conclusions« .