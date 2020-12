Le jour où… (2/4) : Villebon de la joie aux larmes

Le jour où… (2/4) Retrouvez chaque semaine un article dédié à un moment marquant du sport essonnien. Pour ce deuxième rendez-vous, retour sur la victoire du RC Villebon 91 en Coupe d’Europe en mars 2003. Un sacre européen marqué par la mort brutale de Gérard Nevers, maire de la ville et président d’honneur de ce club de volley-ball aujourd’hui disparu.

Vainqueur de la Top Teams Cup le 9 mars 2003 à Berne (Suisse), le RC Villebon 91 était endeuillé, le lendemain, par la disparition de Gérard Nevers, maire de la ville et président d’honneur du club.

Le dimanche 9 mars 2003 restera à jamais gravé dans les mémoires du sport essonnien. En dominant largement les Suissesses de Köniz (3-0) en finale du Final Four de la Top Teams Cup, les volleyeuses du RC Villebon 91 remportaient leur premier titre international, le premier pour un club du département. Un bonheur immense vécu par l’ensemble de l’équipe, des joueuses aux dirigeants en passant par l’entraîneur Mauricio Paes. Comme à Poitiers un an plus tôt où Villebon avait remporté la Coupe de France aux dépens de Cannes (3-1), le technicien brésilien exultait lorsque la Bulgare Dessi Nikodimova, la doyenne de l’équipe (36 ans), inscrivait le point de la victoire devant plus de 3 000 supporters suisses médusés et une dizaine d’Irréductibles (ndlr : le club des supporters de Villebon).