Le lycée Timbaud en lice pour remporter le tournoi de la lucarne d’Evry

Jeudi 21 avril, 300 élèves du lycée Jean-Pierre Timbaud ont participé au tournoi de la célèbre lucarne d’Evry. Chacun avait trois essais. C’est Merveil Makengo Kunda, inscrit en BTS architecture métal, qui représentera son lycée lors de la grande finale qui aura lieu le 2 juillet à Evry-Courcouronnes.

« Moi j’ai ramené deux paires de crampons ! Une pour moi et l’autre pour prêter à quelqu’un si besoin. J’ai plus de pression que pour le bac de français ! » Anthony, 15 ans, est excité comme une puce. Scolarisé en classe de première générale au lycée Jean-Pierre-Timbaud à Brétigny, il participait jeudi 21 avril à une compétition nationale organisée par une société événementielle évryenne. Sur le temps du midi, près de 300 lycéens se sont essayés au tir de la lucarne, dont une réplique a été aménagée dans leur cour de récré.

La lucarne d’Evry, c’est « un concept évènementiel mobile et itinérant proposé essentiellement aux entreprises et collectivités pour faire vivre l’expérience de la lucarne officielle partout en France. Mais également aux particuliers pour des grands évènements« , resume leur site Internet. Après une vidéo qui avait fait le buzz sur Twitter en décembre 2019, cette toute petite fenêtre du 24, rue Jules Vallès (Quartier des Pyramides) à Evry-Courcouronnes, a pris une toute autre dimension, jusqu’à apparaître dans une publicité avec Léo Messi en septembre dernier. Déclinée en version mobile depuis octobre, la lucarne se balade partout en France depuis le mois de mars, dans le cadre d’un tournoi national organisé par la société éponyme.

Sponsorisés par Adidas, les sept membres de la lucarne d’Evry (Malamine, Djibril, Souli, Samir, Thomas, Moussa et Dimitri) ont ainsi déjà pu tester des tireurs de Villiers-le-Bel (première étape du tournoi), Poissy, Aix-en-Provence et Poitiers. « C’est à la demande des gens. Après, on va direction Mantes-la-jolie, Nanterre, Dourdan, Paris 12e, Paris 18e, Liévin, Creil, les Mureaux, Evry-Courcouronnes [ndlr : le 18 mai, sans inscription], Calais…« , informe Dimitri. Sur leur site Internet, il est d’ailleurs possible de voter pour la venue de l’équipe de la lucarne dans son département. A chaque étape, c’est un jeune qui se qualifie pour représenter sa commune ou son établissement lors de la grande finale prévue le 2 juillet à Evry-Courcouronnes.

Le lycée Jean-Pierre Timbaud de Brétigny était le premier établissement scolaire à prendre part à la compétition. Ambiancé par Davy, surnommé DJ Zemey, et sous les yeux de Djibril, qu’on appelle aussi Gayson l’ancien (le premier à avoir marquer dans la lucarne du premier coup), chaque élève a patiemment attendu son moment. Deux élèves ont passé l’épreuve avec brio : Fresnel Ova, inscrit en section foot et Merveil Makengo Kunda, en BTS architecture métal. Pour se départager, les deux lycéens ont dû à nouveau se prêter à l’exercice. A l’issue de cette finale intérieure au lycée, c’est Merveil qui l’a emporté. C’est donc lui qui représentera l’établissement lors de la finale. A gagner : des sacs, des ballons de foot et des baskets, le tout fourni par leur sponsor.