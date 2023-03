Le maire de Boussy, Romain Colas, menacé de mort

Suite à la découverte de menaces, inscrites au sol devant la mairie, l’édile de Boussy-Saint-Antoine a indiqué avoir déposé une plainte. En 2022, les outrages, violences et menaces physiques envers les élus municipaux auraient augmenté de 15 %.

« SS Viking will kill Colas. » C’est cette inscription qui a été découverte sur le bitume, devant la mairie de Boussy-Saint-Antoine, il y a près de deux semaines. Romain Colas, l’édile, a partagé la nouvelle sur sa page Facebook le jeudi 23 février.

« Imagerie nazie, menace de mort… Une nouvelle fois […] un ou plusieurs courageux anonyme.s ont choisi de m’adresser un message d’intimidation, cette fois sous les fenêtres de la mairie, s’est exprimé celui qui dirige la commune depuis 2008. C’est la plupart du temps à l’extrême droite ou à des théories racistes que ces lâches se réfèrent quand ils suggèrent de s’attaquer à mes proches ou à moi. S’ils sont insupportables et condamnables pour n’importe quel citoyen, ces comportements à l’égard des élus marquent le mépris de certains pour notre démocratie. » Romain Colas indique qu’une plainte a été déposée. « En aucun cas ces minables tentatives de me faire peur n’auront d’influence sur ma détermination à agir dans le cadre du mandat que les Buxaciens m’ont fait l’honneur de me confier et dans le respect du projet sur lequel mon équipe et moi-même avons été élus. »