Le parc d’attractions Winnoland, ancien Babyland, recrute près de 100 saisonniers

Les nouvelles recrues seront réparties sur six différents pôles dans ce parc de 24 hectares, situé sur la commune de Saint-Pierre-du-Perray. Les contrats débutent au 1er avril et peuvent aller jusqu’au 5 novembre.

« Il ne faut pas forcément de qualifications particulières. On est un peu comme le Mac Donald’s, mais en mieux. On est le job d’été des jeunes. » Vendredi 24 février, Steve Varinou, qui travaille pour le parc d’attractions Winnoland, situé à Saint-Pierre-du-Perray, détaillait la vaste campagne de recrutement que mène en ce moment le parc pour sa réouverture, prévue le 1er avril. Ouvert en 2008, le parc Babyland-Amiland évolue pour devenir Winnoland. « Avec ce nouveau nom, la direction et ses équipes souhaitent investir dans de nouvelles activités mettant davantage l’accent sur la thématisation« , fait savoir la société, dont les animations proposées sont désormais pour toute la famille.

Les anciens employés ayant tous plié bagage, il faut maintenant trouver du monde pour faire tourner le parc. « On avait beaucoup d’étudiants, ils ont fini leurs études et sont partis. On change d’équipe tous les trois à quatre ans« , explique Steve Varinou, qui a commencé en tant qu’opérateur il y a trois ans et qui est désormais en charge de la communication. Les contrats, qui débutent le 1er avril et peuvent aller jusqu’au 5 novembre, sont rémunérés au smic horaire. « On recherche une trentaine de personnes en restauration, entre 30 et 40 opérateurs, entre 10 et 15 personnes pour la billetterie et la boutique, cinq animateurs et cinq autres personnes pour l’entretien général du parc […] en plus d’un responsable technique, seul poste pour lequel il faut des qualifications. »

Un job dating prévu le dimanche 12 mars