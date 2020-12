Le Parc du Gâtinais investit pour des vergers en Essonne

Le Parc du Gâtinais a remis 91 arbres fruitiers à onze communes du territoire dont cinq en Essonne : Baulne, Brouy, Buno-Bonnevaux, Milly-la-Forêt et Prunay-sur-Essonne.

Jamais deux sans trois. Le Parc naturel régional (PNR) du Gâtinais français a organisé la 3e édition de sa remise de fruitiers le 27 novembre. Des agents techniques et des membres d’associations de onze communes ont récupéré leur commande au hangar du Parc à Prunay-sur-Essonne.

Seront plantées 45 variétés locales : 8 de cerisiers, 1 cognassier, 3 de poiriers, 21 de pommiers et 12 de pruniers. Pour récolter des fruits, il faudra s’armer de patience durant trois à cinq ans. Les communes obtiendront des pommes reinette du Mans, des mirabelles de Nancy ou encore des quetsches d’Alsace.

Parmi les bénéficiaires, cinq sont du département de l’Essonne dont l’association Graines en Gâtines de Milly-la-Forêt. Depuis 2015, elle met à disposition sur 6 000 m² des jardins partagés dont un verger. « Nous avions déjà reçu onze arbres lors d’une précédente édition, précise Pierre Merlette, trésorier de l’association. Aujourd’hui, on en reçoit huit. » Pour chaque équipe, ce vendredi est un défi de rapidité : il faut récupérer les arbres et les planter au plus vite pour éviter que les racines gèlent.

Thierry Portefaix, agent technique principal de Prunay-sur-Essonne, a récupéré quatre arbres pour fêter d’heureux événements. « Dès qu’un enfant naît sur la commune, nous (…)

Retrouvez l’intégralité de l’article dans nos éditions papier et numérique du jeudi 3 décembre ou sur cafeyn.co.