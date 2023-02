Le partenariat entre Epinay-sous-Sénart et le musée des Arts et métiers entre en scène

Le partenariat entre Epinay-sous-Sénart et le musée des Arts et métiers entre...

Signé en janvier 2022, le partenariat entre la mairie spinolienne et le musée parisien devrait permettre cette année la conception d’un spectacle chorégraphié autour de la gestuelle des artisans.

Avez-vous profité des entrées gratuites destinées aux habitants d’Epinay-sous-Sénart ? Cela fait plus d’un un an que le partenariat entre la Ville et le musée des Arts et métiers a été signé. L’objectif : offrir « une transmission de savoir-faire en proposant aux Spinoliens des rencontres-métiers, en les mettant en lien avec les filières d’excellence de l’artisanat […] et en accompagnant les jeunes qui le souhaitent vers des débouchés scolaires et professionnels » en lien avec le secteur.

Alors que cette première année de partenariat devait être consacrée à la sensibilisation des Spinoliens à l’art, notamment par le biais des visites, celles-ci ont mis plus de temps à débuter. La faute, d’une part à un problème lors de la réservation des billets en ligne (depuis résolu) et d’autre part, une méconnaissance des collections. « Pour faire découvrir le musée, on lance un cycle de conférences à la Micro-Folie, elles seront animées par une conférencière historienne de l’art« , informe Fadila Gormit, responsable de l’action culturelle municipale. Dans ce sens, la Maison des arts et de la culture vous donne rendez-vous le samedi 4 février à 16h pour une conférence introductive au musée.

Rendez-vous le samedi 18 et dimanche 19 janvier pour des projections autour des collections du musée