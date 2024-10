Le point sur les inondations en Essonne le samedi 12 octobre : la Vallée de l’Orge inondée

Les pluies diluviennes du mercredi 9 octobre continuent de causer de nombreux dégâts en Essonne.

Depuis le début de l’événement, le Service départementale d’Incendie et de Secours de l’Essonne (Sdis 91) a enregistré 1208 demandes d’interventions. Le nombre de villes touchées par les inondations ne cessent d’augmenter depuis le mercredi 9 octobre. La situation météorologique de ce samedi 12 octobre est en vigilance verte avec quelques précipitations attendues, inférieures à 5 mm.

Les routes suivantes sont encore fermées à la circulation en raison des inondations : RD31 à Bondoufle, RD33 à Boussy-Saint-Antoine, RD18 à Monnerville, RD27 à Saint-Maurice-Montcouronne, RD82 à Breuillet et RD118 à Saulx-les-Chartreux.

La Vallée de l’Orge immergée, l’alerte est maximale

Concernant les cours d’eau, la Seine est en vigilance verte, les niveaux de l’Orge amont restent très problématiques et ceux de l’Orge aval continuent à monter de Breuillet à Viry-Châtillon. Le syndicat de l’Orge maintient l’alerte au niveau maximal.

L’Orge est sous surveillance accrue, avec une hausse de 1 cm par heure entre Arpajon et Morsang-sur-Orge. A Villiers-sur-Orge, le camping Le Beau Village a été évacué.

A Breuillet, de nombreux quartiers restent sans électricité. La route de Bruyères, proche de la Vallée de l’Orge et de la Rémarde, a subi un glissement de terrain : une partie des fossés et des trottoirs ont été emportés. Ce midi, la centaine de personnes évacuées de leurs domiciles, principalement dans le quartier de Port-Sud, ne pouvaient toujours pas retourner dans leurs maisons. Le Gymnase des Larris a été ouvert afin de permettre à ces Breuilletois de recharger leur téléphone, prendre une douche ou simplement prendre un café. La mairie centralise les appels entre les personnes touchées, et des habitants solidaires prêts à les accueillir chez eux (appel au 06.66.46.74.81). Le gymnase sera à nouveau ouvert ce dimanche 13 octobre de 10h à 19h.

Depuis ce samedi matin, la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois est victime d’inondation sur plusieurs axes : rue Pinel, Voie nouvelle, rue du colonel Massie, rue Robert Leriche, rue Janvier, rue Couperin, rue du Vieux Perray. L’eau a également envahi les routes de Saint-Michel-sur-Orge, notamment du côté des courts de tennis et du complexe sportif Tony-Guigonis. La municipalité a fait appel aux volontaires pour bloquer les accès du gymnase avec des bâches et des sacs de sable.

La rivière Yerres opère sa décrue doucement

La rivière Yerres a amorcé une décrue progressive à Boussy-Saint-Antoine au cours de la nuit du vendredi 11 au samedi 12 octobre. Le rythme de retrait des eaux reste lent, d’environ 1 cm par heure. Le pic de crue avait été atteint à minuit, enregistrant un niveau de 4,5 m, « soit 31 cm de plus que la crue de 2018 mais 30 cm en dessous de celle de 2016 », précisait le Syage en milieu de matinée.

A Yerres, en début d’après-midi ce samedi, le niveau de l’Yerres continuait à monter légèrement constatait le maire, Olivier Clodong. Le pic semble cependant très proche. Par ailleurs, la décrue se poursuit également sur le Réveillon. Cependant, les niveaux d’eau à la confluence continuent d’augmenter. Une stabilisation était attendue dans la journée.