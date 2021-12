Le Premier ministre annonce de nouvelles règles pour lutter contre le covid-19

Le lundi 27 décembre à 19 heures, Jean Castex a pris la parole pour annoncer les nouvelles dispositions prises par le gouvernement afin de lutter contre le variant Omicron.

Retrouvez les principaux points à retenir :

– Le réveillon du 31 décembre sans couvre-feu

– La rentrée scolaire maintenue le 3 janvier

– Le rappel vaccinal autorisé dès 3 mois après la 2e injection

– Les cérémonies de vœux prévues en janvier annulées

Durant trois semaines à partir du lundi 3 janvier :

– Jauges limitées dans les grands rassemblements réglementés : 2.000 en intérieur / 5.000 en extérieur

– Concerts debout interdits

– Les boissons et aliments interdits dans les cinémas, les théâtres, les équipements sportifs et les transports collectifs et longue distance

– Consommation autorisée dans les bars et cafés exclusivement assis

– Télétravail obligatoire sur une durée de 3 à 4 jours par semaine dans toutes les entreprises où cela est possible

Un nouveau projet de loi pour lutter contre la propagation de covid-19 sera examiné cette semaine à l’Assemblée nationale, puis à partir du 5 janvier au Sénat, pour une entrée en vigueur le 15 janvier.

Ce que prévoit le projet de loi :

– Transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Il sera à présenter dans les restaurants, les bars, les musées, les théâtres, les médiathèques, les séminaires, les salons, les enceintes sportives, les salles de spectacle.

– Le vote du durcissement de la loi envers les personnes qui utiliseront un faux pass vaccinal.