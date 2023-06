Le P’tit Cerny fête ses 5 ans autour d’un barbecue avec concerts, salon du livre et lancer de pantoufles !

Le café associatif de Cerny organise un festival pour célébrer ses cinq ans d’existence. La journée de samedi sera rythmée par des animations multiples dans la commune.

Oui, vous avez bien lu. Le café associatif Le P’tit Cerny planifie une journée avec un programme riche, varié et original ! Tout est gratuit et sans inscription. L’équipe a imaginé des animations qui sauront rassembler toutes les générations dans des temps festifs et joyeux. L’objectif ? Fêter les cinq ans d’entraide et de créativité de ce lieu de vie essentiel. Le P’tit Cerny rassemble les gens, créé des souvenirs collectifs et donnent vie aux idées de chacun avec le soutien de tous.

Tout au long de la journée, de 10 heures à 17 heures, les rues entre l’Eglise Saint-Pierre et le P’tit Cerny seront occupés par un salon du livre inédit sur la commune avec une dizaine de livres à découvrir et des stands de jeux en bois XXL tenus par l’association ludique La Communauté des dés. Les adhérents des ateliers artistiques exposent sur les murs du café associatif leurs créations : tableaux de peinture, aquarelle, mosaïque, poterie et tricot.

A 11 heures, une table ronde est proposée sur le thème de l’écriture. A 13 heures, le verrier Guillaume Thoroval fera une démonstration de façonnage de verre au chalumeau. Ceux qui ont du souffle à revendre seront invités à s’initier à cette technique entre 16 heures et 17 heures. L’association Vir’Volt de la commune voisine de La Ferté-Alais tiendra un stand de 15 heures à 17 heures sur le thème de l’écologie et la solidarité. Ce sera d’ailleurs les thèmes clés de cette nouvelle année d’engagement du P’tit Cerny.

A partir de 17h30, le public est invité à s’installer dans le parc de la mairie de Cerny pour participer au fameux lancer de pantoufles ! Trois rounds sont proposés aux amateurs : à 17h30, 19 heures et 20h30. Soyez prêts à voir des chaussures voler jusque très loin. Les charentaises sont fournies par l’organisation. Le café prévoit un barbecue géant où, comme dans une brocante, les convives paieront leurs consommations (espèces et carte bleue acceptés).

Des concerts animeront la journée avec le groupe de musiques folkloriques David & Jean-Luc de 15 heures à 16 heures entre l’église et le café associatif, les Bérets Libres de 18 heures à 19 heures, Chansons de Toujours de 19h30 à 20h30 et le groupe de rock dansant des Franciliens de 21 heures à 23 heures, tous trois dans le parc de la mairie de Cerny.