Le spectacle de clowns « La Cuisine » en tournée dans toute l’Essonne avec l’Estivale

Du mercredi 16 juin au dimanche 11 juillet, le spectacle de clowns La Cuisine fera le tour de onze villes en Essonne.

Le public fidèle du festival de théâtre itinérant « Les Hivernales » seront ravis d’apprendre que l’Atelier de l’Orage vient de donner naissance à l’Estivale ! Les spectacles reprennent enfin du service dans le Département ! La compagnie Atelier de l’Orage présente la première édition d’un festival nomade sur les mois de juin et juillet en partenariat avec la Scène nationale de l’Essonne Agora/Desnos.

Du mercredi 16 juin au dimanche 11 juillet, ce sera festif, drôle et familial. La compagnie Maboul Distorsion va présenter son spectacle « La Cuisine » dans onze communes de l’Essonne.

Neuf représentations gratuites seront tout public (à partir de 5 ans) et deux seront destinées aux enfants des centres de loisirs de la Communauté de communes du Val d’Essonne (CCVE).

« La Cuisine », c’est l’histoire de deux cuistots qui vont faire rire petits et grands avec leurs sketchs de clowns. Le résumé de la pièce mise en scène par Jean Lucas donne tout de suite le ton : « L’un est le patron sadique, tyran terrifiant qui aime qu’on lui obéisse au moindre froncement de sourcil. L’autre est le bon à rien, souffre-douleur et victime désignée de ce chef cuisinier aux allures de savant fou. »

Durant une heure, les deux comédiens Mario Hochet et Freddy Mazet vont embarquer le public dans une folle recette de cuisine qui va vite tourner au vinaigre. Attention aux spectateurs qui seront au premier rang.

Ce spectacle connaît un franc succès puisqu’il a déjà été joué plus de 270 fois. L’Atelier de

l’Orage avait déjà fait venir la compagnie Maboul Distorsion en 2015. Ce sera onze dates

de plus cette année ! « Notre festival a pour but de faire rayonner un spectacle sur tout le territoire de l’Essonne et de permettre à la compagnie d’aller à la rencontre du public du département », précise Hernán Bonnet, administrateur de tournée à l’Atelier de l’Orage.

Les Hivernales prévues pour 2022

La 17e édition du festival « Les Hivernales » n’a pas pu avoir lieu cette année en raison des restrictions sanitaires liées à la covid-19. Rassurez-vous, elle est reportée à l’hiver prochain. La compagnie de danse-théâtre Pyramid sera bien au rendez-vous.

• L’Estivale avec La Cuisine de Maboul Distorsion

Spectacle en plein air avec jauge limitée

Réservation obligatoire – Gratuit – A partir de 5 ans

Jeudi 17 juin à 17h au centre de loisirs Joliot-Curie à Saint-Germain-lès-Arpajon (01.69.26.14.15)

Vendredi 18 juin à 19h dans le parc de la mairie d’Itteville (06.87.30.88.53 ou 01.64.85.09.27)

Samedi 19 juin à 18h dans le parc de la salle polyvalente de Fontenay-le-Vicomte (01.64.57.04.10)

Lundi 21 juin à 19h dans le parc de l’auberge à Vert-le-Grand (01.64.56.02.72)

Mardi 22 juin à 19h dans la grange du centre de loisirs de Villabé (06.84.34.79.43)

Mardi 6 juillet à 19h dans la pelouse du gymnase de Cheptainville (01.69.14.82.12)

Mercredi 7 juillet à 19h dans le parc de la mairie de Lardy (01.69.27.14.94)

Samedi 10 juillet à 19h dans le parc de la Butte aux Grès d’Ollainville (01.69.26.19.19)

Dimanche 11 juillet à 18h sur le parvis de la salle des fêtes de Marolles-en-Hurepoix (01.69.14.14.40)