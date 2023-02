Le spin-off de la série The Walking Dead en tournage… à Epinay-sur-Orge

L’hôpital de Perray-Vaucluse accueille le tournage du spin-off de l’une des séries américaines les plus populaires des années 2010.

Une apocalypse, des zombies et de multiples groupes de survivants essayant, tant bien que mal, de survivre dans un monde où toute notion d’humanité est devenue bien relative. Pour les amateurs de comics ou de séries télévisés, The Walking Dead – lancé originellement en 2010 par la chaîne américaine AMC pour ce qui est de la forme sérielle – représente tout un pan de la culture populaire de ces dernières années. Et si le vaisseau amiral a bien pris fin en fin d’année dernière, de nouvelles versions dérivées s’apprêtent à voir le jour dans les mois à venir.

