Essonne : l’école intercommunale de Souzy-la-Briche a enfin un nom

Le lendemain de la commémoration du 11 novembre, le village a baptisé l’école au nom d’un Souzéen mort pour la France.

Une cérémonie retardée par la covid, mais qui arrive au bon moment selon les élus et les enseignants impliqués dans l’inauguration du nom de l’école intercommunale.

Avec les habitants, ils ont voté pour le nom de Gustave Thierry. « Ce choix ne pouvait être plus judicieux, il s’est fait en 2018 en plein centenaire de la grande guerre », déclare le maire Christian Gourin. Son nom a été inauguré deux ans plus tard, le lendemain du 11 novembre.

Gustave Thierry, un enfant du village

Cet homme est né à Souzy-la-Briche le 2 août 1874. Il a reçu la Croix de guerre avec palme à titre posthume. Le chef mineur est tombé au champ d’honneur près de Verdun le 24 août 1917. « Nous avons réfléchi à un nom porteur de sens pour le village, explique Nathalie Nougues, enseignante. Je l’ai trouvé en feuilletant le livre « Aux Sources de Souzy-la-Briche » de Monique Forgues. » Dans cet ouvrage, des articles de presse relatent les actes de guerre de Gustave Thierry. « Il fait partie de ces Français qui nous permettent aujourd’hui de vivre dans un pays libre où la liberté d’expression a sa place », confie Ludovic Mesnard, directeur de l’école élémentaire.