Législatives 2024 : qui est en lice pour le second tour dans votre circonscription de l’Essonne

Le candidat du RN Stefan Milosevic.

3 3 Sur la 3e circonscription, un duel entre le RN et le Nouveau Front Populaire au second tour

Le premier tour de scrutin a été très serré entre les trois principaux candidats. Si après les élections européennes, et au vu des sondages, il faisait peu de doutes que le candidat du Rassemblement national serait en tête du 1tour de scrutin, les observateurs avisés de la politique locale attendaient surtout de savoir qui sortirait en 2ᵉ position de ce scrutin avec des possibles désistements en vue pour faire barrage au candidat du Rassemblement national.

Ces hypothèses se sont vérifiées. Stefan Milosevic, le candidat du Rassemblement national, est arrivé en tête du scrutin avec 22 290 voix, soit 33,01 % des suffrages exprimés. Son avance sur ses deux adversaires est cependant restée modeste. Derrière lui, on retrouve en effet Steevy Gustave, le candidat du Nouveau Front Populaire issu d’Europe Écologie-Les-Verts, avec 30,91 % et 20 874 voix, et le député sortant Alexis Izard, qui a obtenu 29,90 % et 20 189 voix. Ce sont ces 685 voix d’écart qui font toute la différence.

Pour le candidat du Rassemblement national, rien n’est gagné évidemment. « Merci à tous les habitants de la 3ᵉ circonscription de l’Essonne pour m’avoir placé en 1ʳᵉ position pour ce 1er tour. Maintenant, il faut gagner contre l’extrême-gauche et définitivement éliminer le candidat macroniste », écrivait-il sur les réseaux sociaux dans la nuit de dimanche à lundi. L’un de ses deux objectifs a été rempli dès ce lundi 1er juillet. Alexis Izard a confirmé qu’il se désistait au profit de Steevy Gustave, afin d’éviter que le RN n’ait la majorité absolue à l’Assemblée nationale. « Ces beaux résultats n’ont pas suffi », regrette Alexis Izard, dont le score est de 10 points supérieur au score de la majorité présidentielle au niveau national. « En responsabilité, je fais donc le choix de retirer ma candidature. J’appelle toutes celles et ceux qui m’ont fait confiance à voter pour Steevy Gustave au second tour de l’élection », affirme-t-il, rappelant partager le même combat pour la République.

Steevy Gustave

Malgré ce désistement, Steevy Gustave ne prend pas ce second tour à la légère. « C’est une bonne nouvelle évidemment, et cela démontre que les républicains et démocrates de tous bords se retrouvent sur un socle commun pour la démocratie et se battent contre les vrais extrêmes. Alexis Izard est un mec bien avec des vraies valeurs », salue-t-il. Et alors que son score à Brétigny a fait toute la différence au 1er tour, il salue la mobilisation de tous les électeurs de la circonscription de ce 30 juin. « Je vais me battre pour la France que j’aime, pour l’urgence démocratique et l’urgence climatique », conclut-il.

Quant aux autres candidats, leur score est anecdotique. C’est Catherine Bompard, la défenseure des animaux, qui a fait le plus gros score avec 2 453 voix et 3,63 % des suffrages exprimés. Suivent ensuite le candidat de Reconquête avec 925 voix, Joëlle Lopès-Venot pour Lutte Ouvrière avec 713 voix et enfin Salvador Ribeiro avec 82 voix. Avec une participation qui s’est établie à 69,88 % des électeurs inscrits, les réserves de voix sont faibles. Pour Stefan Milosevic, capter l’électorat de Reconquête semble possible, mais c’est trop faible pour espérer gagner. Il lui faut compter sur un report des voix des électeurs du député sortant vers sa candidature. Avec pour adversaire Steevy Gustave, un écologiste, les chances semblent bien plus minces que s’il affrontait un candidat issu de La France Insoumise.