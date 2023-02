Les agriculteurs de l’Essonne participent à la mobilisation nationale

Ce mercredi 8 février est marqué par la mobilisation nationale des agriculteurs face à ce qu’ils appellent “la suppression continue des moyens de production en agriculture”. Plusieurs dizaines d’agriculteurs de l’Essonne, rejoints par des exploitants du Loiret (45) se sont donc retrouvés à 5h du matin sur la place du Port d’Etampes.

La récente décision de la Cour de justice européenne sur la dérogation pour l’utilisation des néonicotinoïdes a choqué une profession, dont la colère face aux réglementations et contraintes de plus en plus nombreuses, et souvent plus lourdes en France que dans les autres pays de l’Union européenne. Les conséquences pour ces agriculteurs betteraviers a donc été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

De plus, l’absence de réponse du gouvernement et du ministre de l’Agriculture Marc Fesneau, alors qu’aucune alternative viable n’existe aujourd’hui a encore renforcé cette colère. « Ces interdictions répétées et l’inaction du gouvernement pour soutenir de nombreuses filières (cerises, pommes, endives, fécule de pommes de terre, etc…), condamnent la production agricole », s’inquiètent d’une même voix le syndicat des betteraviers, les Jeunes agriculteurs et la FNSEA.