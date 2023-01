Les cinémas Buxy et Paradiso placés en redressement judiciaire

Les deux cinémas, regroupés sous une même entité, ont été placés en redressement judiciaire le 21 novembre dernier. Leur situation va être observée au moins jusqu’au 21 mai.

« C’est aux habitants de l’agglomération de choisir quel type de cinéma ils veulent. A Carré Sénart, il y a les restaurants avec. On ne peut forcer personne à fréquenter nos salles. Encore une fois, c’est le petit commerce qui se retrouve face à la grande distribution. » Henri Demoulin, gérant de la société qui regroupe les cinémas de Boussy-Saint-Antoine et de Yerres, se retrouve impuissant face à la situation compliquée dans laquelle se retrouvent les deux établissements. Le 21 novembre, le Buxy et le Paradiso ont été placés en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce va observer leur fonctionnement au moins jusqu’au 21 mai avant de décider de la suite.

Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette demande formulée par le gérant. Il y a d’abord la baisse de fréquentation, malgré une place à 6,50 €, contre 14,90 € à Carré Sénart (77). Le Buxy a perdu 32 % de ses spectateurs entre 2020 et 2022. « Suite au Covid, je pense qu’ils ont pris de nouvelles habitudes, notamment avec les plateformes en ligne […] On a aussi les seniors avec abonnements, qui viennent de moins en moins« , regrette Henri Demoulin, à la tête du cinéma depuis 1995. S’ajoute à cela les charges locatives « qui restent les mêmes, sinon qui augmentent« , sans oublier les factures d’électricité.

« On espère trouver un accord avec le bailleur »