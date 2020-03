Les collectivités s’organisent pendant le confinement

Confinés mais actifs ! Afin d’occuper leurs habitants durant la quarantaine mise en place par le gouvernement, certaines municipalités partagent des activités à domicile sur leurs réseaux sociaux.

En confinement depuis le mardi 17 mars, les Essonniens peuvent trouver le temps long… et certains seraient tentés de profiter des extérieurs en cette période printanière. Pour encourager leurs administrés à rester chez eux tout en restant actifs, des mairies ont créé des groupes avec plusieurs idées d’occupations.

A Lisses, par exemple, la municipalité a lancé dès aujourd’hui une série de vidéos sportives sur sa chaîne Youtube ! La mairie a fait appel à l’un de ses éducateurs sportifs pour dispenser ces cours en ligne : « Une séance de gymnastique d’entretien composé d’exercices de renforcement musculaire, de coordination, d’équilibre et des étirements, que chacun pourra réalisé chez soi sans matériel, a été enregistrée. Ce programme a été conçu pour s’adapter aussi bien aux seniors qu’aux adultes« , prévient la mairie.

A Tigery, deux groupes Facebook ont été créés : Tigery activités en famille et Tigery groupe d’entraide à la garde d’enfants. Le premier a pour but de transmettre des idées autour de l’animation ludique et pédagogique.

Le Centre culturel de Méréville proposait une nouvelle exposition intitulée Face à face, regards contemporains sur les collections du musée intercommunal d’Etampes. Ne pouvant recevoir du public, le Centre culturel propose donc une visite virtuelle avec chaque soir la découverte d’œuvres exposées dans le cadre de cette exposition.

A Etampes, le Centre artistique arabesque propose des cours en direct sur sa page Facebook. Cela a commencé mercredi 18 mars avec un cours de souplesse.

