Les commerçants de Limours livrent à domicile pendant le confinement

Neuf commerces de la ville de Limours livrent leurs produits aux personnes isolées, aux personnels soignant et aux forces de l’ordre depuis le jeudi 26 mars.

Placés en confinement depuis deux semaines, les Essonniens doivent limiter leurs déplacements afin de lutter contre la propagation du Coronavirus. Face à cette crise sanitaire, l’Association des commerçants et artisans de Limours a décidé d’agir pour aider les personnes isolées, le personnel de santé ainsi que les forces de l’ordre et de sécurité. Ainsi, depuis le jeudi 26 mars, neuf commerces participants livrent gratuitement les habitants de Limours, Forges-les-Bains, Briis-sous-Forges, Les Molières, Angervilliers et Pecqueuse.

Pour cela, il suffit de passer commande par téléphone auprès des commerçants avant 18h. La ou les commandes sont centralisées avec les précautions nécessaires le lendemain pour une livraison entre 13h et 15h (après 20h pour personnels de santé, pompiers, gendarmes). Le règlement se fait par chèque (un par commerçant) ou en espèces.

______________________

Charcuterie Lostanlen : 01 64 91 00 48

La Cave de l’Hurepoix : 01 64 91 16 32

Boulangerie Rault : 01 64 91 01 38

Boulangerie L’Instant Gourmand : 01 69 26 97 01

Libre-service – alimentation générale : 06 84 04 23 79

Primeur Le Jardin de Limours : 01 64 91 50 88

Presse de Limours : 01 64 91 39 68

Librairie Interlignes : [email protected]

Waza pizza : 01 64 59 93 80

______________________