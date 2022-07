Les finances au cœur des préoccupations des collectivités en Essonne

L’assemblée générale de l’Union des maires de l’Essonne (UME) a eu lieu le jeudi 30 juin dernier à l’aérodrome Jean-Baptiste Salis de Cerny.

Presque tous les maires du Département étaient présents pour l’assemblée générale annuelle de l’Union des maires de l’Essonne. Après l’habituel ordre du jour présentant les rapports d’activité 2021, plusieurs prises de paroles ont été écoutées avec attention par les élus.

Il y a d’abord eu l’intervention de Valérie Masson-Delmotte, directrice de recherches CEA au laboratoire des sciences du climat et de l’environnement et membre du Haut conseil pour le climat. Elle a pu expliquer les indicateurs du changement climatique, et livrer des pistes de réflexion pour adapter l’action publique à ce sujet qui s’impose à tous. Un échange productif a eu lieu entre les élus et la scientifique.