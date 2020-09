Les gendarmes de l’Essonne innovent contre les violences intra-familiales

Le dispositif R-Mess transmettra des informations en partenariat avec les boulangeries et les pharmacies.

La lutte contre les violences intra-familiales s’invite dans le quotidien de la population. Dans 124 boulangeries et 84 pharmacies de la zone gendarmerie du département, les baguettes et médicaments seront remis aux clients dans des sachets arborant des informations utiles. 150000 sachets ont été édités.

Ceux-ci rappellent qu’une relation est saine quand votre conjoint « se réjouit de votre épanouissement », mais est violente quand il ou elle « contrôle vos sorties », ou « fouille vos textos », est-il rappelé sur ces sachets. Surtout il est rappelé qu’il faut se protéger et demander de l’aide si il ou elle « pête les plombs », ou « vous gifle, vous secoue, vous frappe ».

Cela peut sembler évident, mais il est bon de le rappeler constamment pour aider les victimes à sortir du cycle des violences conjugales. Sur les sachets on retrouve également les numéros d’urgence, 17, 112 et 114 ainsi que les sites Internet des plates-formes de signalement gouvernementale et départementale…

