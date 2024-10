Les Lodges de Vaugrigneuse offrent un répit insolite au cœur des bois du château

Ouverte fin août et inaugurée au début du mois, cette nouvelle offre d’hébergement propose un cadre original.

Pas de bitume, pas de voitures, pas l’ombre d’un bruit : dès l’entrée des « Lodges de Vaugrigneuse », le ton est donné. Ouvert fin août et officiellement inauguré le 4 octobre, cet hôtel atypique mise beaucoup sur son cadre idyllique et le très grand calme qui l’accompagne pour séduire sa clientèle. Installées derrière le château de Vaugrigneuse, dans les bois de son parc, 15 « lodges » en bois sont disséminées sur la parcelle, espacées par les quelques 650 arbres qui occupent également les lieux. Soit autant de chambres de 20 m2, prévues pour deux adultes, dont le standing n’a rien à envier à celui d’hôtels classiques : lits king size, salle de bain, toilettes séparées, terrasse, et même petit déjeuner servi directement en chambre.

Les chambres offrent tout le confort d’un hôtel classique.



« Il y a une vraie pénurie d’hôtels sur le secteur : les plus proches se situent aux Ulis, à 20 minutes d’ici. C’est quelque chose qui est attendu par les élus, les commerçants du coin mais aussi, j’ai pu le constater depuis l’ouverture, par les clients qui sont au rendez-vous », se félicite Bruno Derouet, qui a créé cette entreprise et la fait tourner, pour l’heure, à lui seul. Un projet qui a nécessité trois ans de travail pour se monter, « dont au moins deux consacrées à l’administratif, car nous sommes ici dans des bois protégés avec ce que cela implique de contraintes. Heureusement, la mairie, l’agglomération et le Département ont vraiment soutenu mon idée », explique celui qui, déjà gestionnaire du château privé depuis 10 ans, souhaitait mettre à profit ses 25 ans d’expérience dans l’hôtellerie pour monter sa propre affaire. « Finalement, ces deux aspects se sont télescopés : cela fait des années que les clients du château, qui accueille des mariages et des séminaires, regrettaient de ne pas avoir de logement sur place. Mais les « Lodges » n’ont cependant pas vocation à n’être que l’hôtel du château : elles sont ouvertes à tous, ont une entrée distincte et forment d’ailleurs une société à part. »



Bruno Derouet explique en outre avoir souhaité conserver des prix accessibles pour cette catégorie d’accueil : comptez 145 € maximum par nuit si l’escapade vous tente.