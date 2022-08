Les Pharaonnes d’Evry-Courcouronnes à l’heure européenne

Les Pharaonnes d’Evry-Courcouronnes veulent profiter de l’organisation de la Women’s European Cup Winners Cup pour faire connaître le softball au grand public.

Le Pharaons Field d’Evry-Courcouronnes (derrière le stade Robert-Bobin), dont la tribune de 150 places vient d’être livrée, va connaître son baptême du feu international ce lundi à l’occasion de la première journée de la Women’s European Cup Winners Cup de softball. Cette compétition, à laquelle participent les clubs vainqueurs des coupes nationales (le Challenge de France pour les clubs français) ou vice-champions nationaux, va rassembler sept équipes (*) durant toute cette semaine. « Il y a une particularité cette année. La compétition a été divisée en deux groupes pour éviter aux organisateurs de gérer une quinzaine d’équipes. On accueille le groupe B qui est composé des nations qui ont terminé entre la 8e et la 15e place l’an passé », explique Aurélie Bacelon, la présidente du club.

Le podium dans le viseur

Onzièmes en 2019 et en 2021 lors de leurs deux premières participations, les Pharaonnes espèrent cette fois monter sur le podium. Elles en ont les moyens au vu de leurs résultats cette saison. Finalistes du Challenge de France début juin contre Grenoble, les Essonniennes, qui ont terminé en tête la saison régulière du championnat de Division 1 (12v, 2d), sont qualifiées pour les demi-finales (17-18 septembre) où elles retrouveront Grenoble. Mais avant de prendre leur revanche sur les Iséroises, elles espèrent décrocher une première médaille européenne. La fraîcheur physique sera toutefois déterminante. Or, plusieurs joueuses d’Evry-Courcouronnes ont enchaîné les compétitons internationales avec les équipes de France de softball et de baseball depuis un mois et demi (lire encadré ci-dessous).

Cette Coupe d’Europe sera aussi l’occasion pour le grand public de découvrir une discipline parfois méconnue et qui est ancrée depuis de nombreuses années à Evry-Courcouronnes. « Même si le mois d’août n’est pas la période la plus propice, on espère avoir un maximum de monde durant les six jours de compétition, d’autant que l’entrée est gratuite. Les matchs vont s’enchaîner tous les jours de 12h à 22h (ndlr : ceux des Pharaonnes sont programmés à 20h). Les matchs de classement et la finale (20h) auront lieu samedi 20 août. De nombreuses animations sont prévues, notamment des initiations au batting pour les adultes et les enfants », lance Aurélie Bacelon, qui se fait une joie d’accueillir une telle compétition : « On va y laisser pas mal d’énergie mais on va récupérer quelques bénéfices. Certains aménagements vont rester comme la tribune ou les cages de batting. On a aussi profité de l’occasion pour rénover le club house. »