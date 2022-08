Les pompiers de l’Essonne viennent à bout de quatre départs de feu en forêt de Sénart

Le lundi 1er août vers 14h30, les sapeurs-pompiers de l’Essonne sont intervenus après le signalement de cinq départs de feu distincts dans la forêt de Sénart sur les communes de Brunoy et Montgeron. Quatre feux ont été confirmés sur place.

Plus de quarante sapeurs-pompiers ont été mobilisés avec 22 engins pour intervenir dans la forêt de Sénart aux abords de la route nationale 6, plus précisément au niveau des villes de Brunoy et Montgeron. La circulation sur cette axe a été fortement perturbée en début d’après-midi. La totalité des départs de feu sont à présent neutralisés.

Aucune victime n’est à déplorer. Le commandant des opérations de secours a fait appel à un Dragon, un hélicoptère de la sécurité civile pour établir une reconnaissance aérienne de la zone sinistrée en début d’intervention. Les foyers ont brûlé des surfaces allant de 100 à 500 m² sur trois parcelles forestières. Le cinquième feu signalé n’a pas été confirmé après reconnaissance.