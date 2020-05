Les responsables religieux appellent à s’unir le 14 mai

Ils veulent que toutes les communautés religieuses se rassemblent pour réussir le déconfinement. Le Haut-comité pour la Fraternité humaine et tous les responsables religieux de l’Essonne appellent les croyants à s’unir le jeudi 14 mai « pour vivre une journée de prière, de jeûne et de charité, pour implorer Dieu d’aider l’humanité à surmonter la pandémie du Coronavirus » .

« A midi ou à l’heure habituelle de sa tradition, chacun pourra prier avec les mots de sa tradition pour rejoindre l’immense supplication des hommes. Cette situation qui nous éprouve tous nous rappelle notre fragilité et fait aussi grandir notre appartenance à la grande famille humaine » , ont confié les signataires de cet appel : Khalil Merroun, recteur de la mosquée d’Evry-Courcourrones, Georges Michel, Secrétaire général de la FPF, pasteur du Centre Évangélique protestant Evry-Courcouronnes, le Vénérable Thich Quang Dao de la Pagode d’Evry-Courcourronnes, Monseigneur Michel Pansard, évêque catholique d’Évry-Corbeil-Essonnes, Michel Serfaty, rabbin de l’Essonne et de Ris-Orangis et Hiéromoine Alexandre Siniakov, recteur du séminaire russe orthodoxe d’Épinay sous Sénart.