Les Restos du Cœur de l’Essonne se préparent pour l’hiver

La 38e campagne hivernale des Restos du Cœur de l’Essonne démarre le 21 novembre 2022.

Comme chaque année, l’association des Restos du Cœur a plus que jamais besoin de dons pour subvenir au mieux aux besoins des bénéficiaires.

En Essonne, ce sont 600 bénévoles qui répondent aux besoins de 7.000 familles, soit un total de 15.000 personnes reçues, dont 700 bébés.

L’association aide davantage de familles monoparentales, de travailleurs pauvres et de jeunes étudiants qui, une fois les charges payées, n’arrivent plus à joindre les deux bouts.

L’antenne de l’Essonne a ouvert deux nouveaux centres pour répondre aux besoins de cette dernière catégorie : un à Bures-sur-Yvette au sein de la faculté de Paris-Saclay et un second à l’université d’Evry. Ces deux sites distribuent des repas, des vêtements, des produits d’hygiène et d’entretien à 1.700 étudiants.

Privilégier les dons de produits d’hygiène

Chaque distribution permet à un foyer d’obtenir l’équivalent de 9 repas par semaine. Dans le panier, on retrouve aussi les produits d’hygiène, des couches pour bébés, des protections périodiques, le nécessaire pour se laver les dents, le corps, etc.

« Ce sont ces produits là dont nous avons le plus besoin. On

pousse les donateurs dans les supermarchés à nous remettre des produits d’hygiène et de santé », appuie Roland Cotton, ancien président des Restos du Cœur de l’Essonne.

Un besoin réel de soutien pour les démarches administratives

Il est dorénavant responsable bénévole des études et enquêtes dirigées par l’Observatoire de la Pauvreté pour répondre au mieux aux besoins des personnes accueillies par les Restos du Cœur. Avec cette nouvelle casquette, il a constaté dans une dernière étude, en partenariat avec Action contre la faim, que l’aide alimentaire n’est pas la première action demandée par les bénéficiaires.

« On retrouve en tête l’aide pour tout ce qui est administratif. Des personnes perdent leurs droits à la moindre erreur. D’autres ne savent pas qu’ils ont accès à des aides. On ne fait pas à leur place, mais on les accompagne dans leurs démarches », explique-t-il.

Les Restos du Cœur de l’Essonne ont besoin de bénévoles

L’association est toujours à la recherche de bénévoles pour soutenir ces nouveaux bénéficiaires, notamment le soir entre 18h et 20h. Plus l’équipe sera grande, mieux sera l’accompagnement.